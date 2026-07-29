Zidane refuse le PSG pour la France, les détails révélés

Zidane refuse le PSG pour la France, les détails révélés

Equipe de France29 juil. , 21:00
parCorentin Facy
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Nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane a assuré avoir refusé plusieurs offres ces cinq dernières années. Parmi elles, une provenait du PSG comme l’a révélé un proche du champion du monde.
Il attendait ce moment depuis des années. Mardi sur les coups de 11 heures, Zinedine Zidane a officiellement été nommé sélectionneur de l’équipe de France. Il succède à Didier Deschamps, qui a occupé le poste durant 14 années. Une consécration pour l’ancien entraîneur du Real Madrid, sans club depuis 2021 et qui a avoué qu’il réalisait son « rêve ». Au cours de la conférence de presse, Zinedine Zidane a également fait un aveu : durant les cinq dernières années, il a refusé de nombreuses propositions de club pour être disponible le jour où l’équipe de France ferait appel à lui.
Parmi les clubs qui ont formulé une offre concrète à Zinedine Zidane figure le Paris Saint-Germain comme l’a révélé sur RTL le journaliste Fredéric Hermel, proche de « Zizou » et auteur d’un livre sur la légende des Bleus. « Zidane a refusé le PSG en 2022, car il était persuadé que Deschamps allait partir après la Coupe du Monde au Qatar. En décembre, il a refusé le Real Madrid, qui lui proposait une petite pige. Il a refusé car dans sa tête, c’était l’Equipe de France, rien d’autre. Il travaille depuis des mois et de mois sur son staff, etc » a d’abord glissé le journaliste, qui a longtemps couvert la Liga et le Real Madrid pour RMC, avant de conclure.
Zinedine Zidane a refusé le PSG en juin 2022
- Fred Hermel
« Il était hors de question de prendre une autre aventure avant l’Equipe de France. Là, c’est un autre métier, ça n’a plus rien à voir. Je ne suis pas sûr que c’est quelque chose qui lui plaise tant, car c’est un homme qui aime l’entrainement au quotidien. C’est un homme du quotidien. Il aime ce côté quotidien. Ce sera regroupé sur certaines périodes internationales avec l’Equipe de France, mais ce ne sera pas ce qu’il aime tant » a concédé Fred Hermel, qui pense que Zinedine Zidane peut connaître une certaine forme de frustration à l’idée de ne diriger son équipe que quelques semaines par an. Il va pourtant falloir s’y accommoder. Chance énorme pour Zidane, son premier rassemblement en septembre prochain durera 3 semaines avec 4 matchs au programme. Idéal pour lancer un nouveau cycle à la tête des Bleus.

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Mais qu'est ce que tu raconte encore comme bêtises toi? 😂 Le betis a fini 5e en Liga l'année dernière et est aux portes du top 20 au classement uefa je crois Demi finaliste en Europe l'annee derniere... Et non Lyon n'es pas au complet, au mieux il y avait 5 titulaires ce soir au coup d'envoi

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c'est qu'un match de prépa les potes vous vous en foutez,ceux qui compte c'est le tour preliminaire pour votre acces a la ldc,le reste c'est rien

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On verra on jouera pas la C1

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il y a peu?Ca m'etonnerait ca fais plus d'un an que j'y suis plus et ryoma c'est barré^^Tu as essayé de me bluffais hein!!!!!!!!!!!

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