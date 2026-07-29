L’ASSE éclate Lausanne en amical

Donc il partira librement en 2028 , ca c est con hein !
Tessmann est le meilleur millieu lol Bref
Ah bon ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Il lui reste deux ans de contrat, le PSG n a pas de contrainte, ni obligation de vente si ce n est l envie de depart du joueur donc il ne sera pas bradé...
2eme buts il est pour Greif
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90e : ⏹️ C’est terminé ! Sérieux, les Verts s’imposent face à une équipe de Lausanne-Sport rajeunie. Prochain et ultime rendez-vous de cette préparation estivale : contre Venise, samedi. 🔵 0-4 💚 #LSASSE - #LaPrepa26