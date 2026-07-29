L’ASSE éclate Lausanne en amical

Match amical abouti pour l’ASSE face à Lausanne ce mercredi soir. Les Verts l’ont largement emporté 4-0 grâce à des buts inscrits par Breum, Ballo et Baallal, auteur d’un doublé.

Le onze de l’ASSE en 1ère mi-temps : Ndiaye - Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old - Bernauer, Csongvai - Breum, Ballo - Duffus, Cardona

Le onze de l’ASSE en 2e mi-temps : Ndiaye - Ferreira, Le Cardinal, Naïr, Pedro - Bernauer, Csongvai - Baallal, Breum - Ballo, Stassin