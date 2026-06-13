PSG : De 15ME à 0 euro, Paris libère un international portugais

On a fini par l'oublier tant le PSG brille depuis deux ans. Cependant, Paris a encore sous contrat des joueurs dont on avait oublié qu'ils étaient sous contrat avec Paris. C'est par exemple le cas de Renatos Sanches, qui est lié avec les champions d'Europe encore un an.

Arrivé au Paris Saint-Germain le 4 août 2022 pour un montant de 15 millions d'euros en provenance du LOSC, l'international portugais n'a pas réellement brillé sous le maillot du PSG. Et un an plus tard, Renato Sanches a entamé une série de prêts, passant par l'AS Rome, Benfica et le Panathinaikos. Et une fois de plus, le milieu offensif de 28 ans fait son retour dans l'effectif parisien, où il est évident que Luis Enrique ne compte pas du tout sur lui. Alors qu'il ne reste plus qu'un an de contrat à Renatos Sanches, les champions d'Europe cherchent donc un point de chute pour l'ancien joueur de Lille. Selon Transferfeed, les dirigeants parisiens sont disposés à le libérer de sa dernière année de contrat afin qu'il quitte irrévocablement le PSG cet été, et justement un club serait intéressé.

Le Qatar veut Renato Sanches

Ce club est basé au Qatar, puisqu'il s'agit d'Al-Gharafa, quatrième du championnat du Qatar, et qui souhaite se renforcer, notamment en faisant venir Renato Sanches. Pedro Martin, actuel entraîneur portugais d'Al-Gharafa serait à la manoeuvre dans ce dossier. Pour le Paris Saint-Germain, on facilitera l'opération, si elle se confirme, au point même que le PSG pourrait renoncer aux 2 millions d'euros, le montant de la valorisation de Sanches sur Transfermarkt. Car même s'il ne jouait plus au PSG depuis trois ans, le joueur portugais a toujours un salaire de plus de 6 millions d'euros par an à Paris. Le club de la capitale avait accepté de payer une partie de ce salaire lors des différents prêts faits depuis 2023. Mais en le libérant pour Al-Gharafa, le Paris Saint-Germain se soulage définitivement de ce gros salaire.

A voir si le club qatari s'aligne sur ce montant, car sinon Renato Sanches aurait un intérêt financier à rester jusqu'au bout de son contrat dans un an. Mais Nasser Al-Khelaifi saura probablement convaincre son homologue d'Al-Gharafa de l'intérêt de recruter gratuitement le joueur aux 32 sélections avec l'équipe du Portugal.