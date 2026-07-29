Belghali

15 ME sur Belghali, l’OM prend le risque

OM29 juil. , 21:20
parEric Bethsy
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Séduit par l’international algérien Rafik Belghali, l’Olympique de Marseille a lancé les discussions avec le Hellas Vérone. Le club phocéen croit en ses chances de recruter le latéral droit valorisé à 15 millions d’euros par ses dirigeants.
La piste Rafik Belghali se confirme. Selon la presse transalpine, l’Olympique de Marseille a bien un faible pour le latéral droit du Hellas Vérone. Les Marseillais ont même dépassé le stade du simple intérêt. On parle maintenant de discussions entamées avec les dirigeants italiens autour d’un prêt avec une option d’achat qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions. Reste à savoir si les deux parties finiront par trouver un accord.
D’après le journaliste Nicolo Schira, le club relégué en Serie B la saison dernière réclame entre 13 et 15 millions d’euros pour son joueur sous contrat jusqu’en 2029. Pas sûr que l’Olympique de Marseille soit en mesure de s’aligner compte tenu de ses problèmes financiers. La situation du club phocéen n’est un secret pour personne, son directeur sportif Grégory Lorenzi avait lui-même confirmé la nécessité de dégraisser l’effectif avant d’envisager un recrutement. Le dirigeant peut toujours essayer de négocier un prix inférieur à celui exigé. Mais certains paramètres ne jouent pas en sa faveur, à commencer par les récentes performances de Rafik Belghali.

L'OM tente un coup ambitieux

L’international algérien sort d’une Coupe du monde réussie et fait partie des révélations de la compétition. Son tournoi a forcément augmenté sa cote sur le marché des transferts, tout comme la présence d’autres courtisans. Le Fennec âgé de 24 ans est également annoncé dans le viseur de l’Inter Milan, qui le considère comme le potentiel successeur du néo-Merengue Denzel Dumfries, et surtout de la Roma que l’on annonçait en pole sur ce dossier. Ces obstacles n’ont pas l’air d’effrayer l’Olympique de Marseille, contraint de renforcer ce poste de latéral droit où Timothy Weah représente son seul joueur confirmé.
R. Belghali

R. Belghali

BelgiumBelgique Âge 24 Défenseur

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C'est gentil, mais finir les matchs de prepa par une rouste, à 6 jours du Sparta, c'est pas très rassurant quand même.

L’OL giflé par le Betis, les supporters en panique

Mais qu'est ce que tu raconte encore comme bêtises toi? 😂 Le betis a fini 5e en Liga l'année dernière et est aux portes du top 20 au classement uefa je crois Demi finaliste en Europe l'annee derniere... Et non Lyon n'es pas au complet, au mieux il y avait 5 titulaires ce soir au coup d'envoi

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Ça sera rien Liverpool augmentera pas, ils ont déjà activé d autre piste

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c'est qu'un match de prépa les potes vous vous en foutez,ceux qui compte c'est le tour preliminaire pour votre acces a la ldc,le reste c'est rien

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On verra on jouera pas la C1

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