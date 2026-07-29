15 ME sur Belghali, l’OM prend le risque

C'est gentil, mais finir les matchs de prepa par une rouste, à 6 jours du Sparta, c'est pas très rassurant quand même.
Mais qu'est ce que tu raconte encore comme bêtises toi? 😂 Le betis a fini 5e en Liga l'année dernière et est aux portes du top 20 au classement uefa je crois Demi finaliste en Europe l'annee derniere... Et non Lyon n'es pas au complet, au mieux il y avait 5 titulaires ce soir au coup d'envoi
Ça sera rien Liverpool augmentera pas, ils ont déjà activé d autre piste
c'est qu'un match de prépa les potes vous vous en foutez,ceux qui compte c'est le tour preliminaire pour votre acces a la ldc,le reste c'est rien
On verra on jouera pas la C1
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
#OlympiqueMarseille have opened talks with #Verona to try to sign the right-back Rafik #Belghali on loan with the option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. Ready a contract until 2031 (1+4). Verona ask €13-15M to sell him. #transfers #OM