OL : Nabil Bentaleb refuse de signer à Lyon

OL : Nabil Bentaleb refuse de signer à Lyon

OL29 juil. , 20:30
parCorentin Facy
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Libre de tout contrat, Nabil Bentaleb est ciblé par l’OL ainsi que par Lille, qui espère toujours le prolonger. Le club nordiste a un clair avantage dans l’esprit de l’international algérien.
Joueur clé du LOSC la saison dernière (26 matchs en Ligue 1, 9 matchs en Europa League), Nabil Bentaleb a disputé la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie cet été. L’urgence pour le joueur de 31 ans est à présent de régler sa situation contractuelle. Et pour cause, Nabil Bentaleb est actuellement libre comme l’air depuis le 30 juin, faute d’accord avec Lille pour une prolongation. Une brèche dans laquelle l’OM mais surtout l’OL ont tenté de s’immiscer au cours des dernières semaines.
Dans un souci de renforcer son effectif avec quelques coups malins, Lyon a fait une offre à l’ancien Angevin, perçu par Paulo Fonseca comme une solution idéale afin de doubler les postes de Bidstrup et de Morton, voire de les concurrencer très sérieusement. Pour l’heure, une possible arrivée à Lyon n’est cependant pas du tout la tendance.
Au contraire, le site spécialisé Le Petit Lillois est formel : même s’il n’y a pas encore d’accord entre les deux parties, Nabil Bentaleb donne nettement sa préférence à une prolongation au LOSC. « Aucun compromis n’a encore été trouvé. Les deux camps restent sur leur position, ce qui force les observateurs et supporters lillois à prendre leur mal en patience. L’ironie est que le LOSC et Nabil Bentaleb possèdent la même envie profonde : poursuivre leur aventure commune » écrit le média spécialisé, qui confirme donc l’envie de Nabil Bentaleb de rester dans le Nord, et non de signer à Lyon.

Bentaleb donne sa priorité à Lille

En cas de réelle souhait de rejoindre la capitale des Gaules, l’affaire aurait sans doute été bouclée depuis bien longtemps, ce qui confirme que Bentaleb souhaite rester au LOSC. Reste que pour l’heure, cela bloque de façon assez sérieuse sur le plan financier. Au point de devoir abandonner l’idée de rester du côté du stade Pierre-Mauroy ? A trois semaines de la reprise de la Ligue 1, l’international algérien va devoir régler sa situation assez rapidement et qui sait, peut-être que cela profitera finalement à l’OL même si l’opération est pour l’instant assez mal engagée pour Lyon.
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