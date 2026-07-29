OL : Nabil Bentaleb refuse de signer à Lyon

Libre de tout contrat, Nabil Bentaleb est ciblé par l’OL ainsi que par Lille, qui espère toujours le prolonger. Le club nordiste a un clair avantage dans l’esprit de l’international algérien.

Dans un souci de renforcer son effectif avec quelques coups malins, Lyon a fait une offre à l’ancien Angevin, perçu par Paulo Fonseca comme une solution idéale afin de doubler les postes de Bidstrup et de Morton, voire de les concurrencer très sérieusement. Pour l’heure, une possible arrivée à Lyon n’est cependant pas du tout la tendance.

Au contraire, le site spécialisé Le Petit Lillois est formel : même s’il n’y a pas encore d’accord entre les deux parties, Nabil Bentaleb donne nettement sa préférence à une prolongation au LOSC. « Aucun compromis n’a encore été trouvé. Les deux camps restent sur leur position, ce qui force les observateurs et supporters lillois à prendre leur mal en patience. L’ironie est que le LOSC et Nabil Bentaleb possèdent la même envie profonde : poursuivre leur aventure commune » écrit le média spécialisé, qui confirme donc l’envie de Nabil Bentaleb de rester dans le Nord, et non de signer à Lyon.

Bentaleb donne sa priorité à Lille

En cas de réelle souhait de rejoindre la capitale des Gaules, l’affaire aurait sans doute été bouclée depuis bien longtemps, ce qui confirme que Bentaleb souhaite rester au LOSC. Reste que pour l’heure, cela bloque de façon assez sérieuse sur le plan financier. Au point de devoir abandonner l’idée de rester du côté du stade Pierre-Mauroy ? A trois semaines de la reprise de la Ligue 1, l’international algérien va devoir régler sa situation assez rapidement et qui sait, peut-être que cela profitera finalement à l’OL même si l’opération est pour l’instant assez mal engagée pour Lyon.