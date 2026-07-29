Le PSG veut déjà se séparer de Zion Suzuki

Très en vue à la Coupe du monde, le gardien japonais de 23 ans Zion Suzuki est ciblé par le PSG, qui souhaite le recruter cet été avant de le prêter dans la foulée selon FootMercato.

Un gardien de plus au Paris Saint-Germain ? Alors que le club de la capitale peut déjà compter sur le solide Matvey Safonov ainsi que sur Lucas Chevalier, décevant pour sa première année au PSG mais dont la révélation n’est pas impossible en 2026-2027, Luis Enrique et Luis Campos ont des vues sur un nouveau gardien. Ce n’est pas une nouveauté mais le double champion d’Europe en titre apprécie grandement Zion Suzuki. Sous contrat avec Parme jusqu’en juin 2029, le natif de Newark dans le New Jersey a brillé lors de la Coupe du monde avec le Japon.

Le Paris Saint-Germain apprécie son profil, qui correspond en tous points avec ce que recherche Luis Enrique, notamment dans le jeu au pied. C’est ainsi que selon RMC et Foot Mercato , le Paris Saint-Germain « avance bien » sur le potentiel transfert de Zion Suzuki, valorisé par Parme à 30 millions d’euros. « Des contacts ont eu lieu entre toutes les parties ces derniers jours » écrit sur son compte X le journaliste Santi Aouna. Mais que Lucas Chevalier et Matvey Safonov se rassurent, l’international japonais ne sera pas l’un de leurs concurrents la saison prochaine. La raison ? Le PSG souhaite recruter Suzuki… pour le prêter dans la foulée.

Suzuki recruté par le PSG et prêté dans la foulée ?

L’idée est effectivement de s’assurer le recrutement de l’excellent prodige japonais, sans freiner sa progression pour autant en l’envoyant directement en prêt dans un club où il sera certain d’être titulaire pour la saison 2026-2027. Reste maintenant à voir si ce plan imaginé par le Paris Saint-Germain est susceptible de plaire à Zion Suzuki. Dans le même temps, on apprend que le gardien japonais est la cible de la Juventus Turin, qui souhaite de son côté en faire son titulaire la saison prochaine. Mais la première offre transmise par les Bianconeri ces dernières heures a été refusée par Parme, ce qui laisse une chance au PSG de rafler la mise dans ce dossier.