Le PSG déchire une offre colossale pour Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery a moyennement apprécié de débuter la finale de la Ligue des champions sur le banc, et la rumeur d'un départ circule depuis ce match face à Arsenal. Au moment où Manchester United s'invite dans ce dossier, le PSG tient à se défendre.

J’ai été très injuste avec Warren en tant qu'entraîneur. Il mérite de jouer cette finale. Il a montré sa personnalité et il a accepté ma décision. Il a montré sur les minutes jouées qu'il est un vrai professionnel et quelqu'un de spécial. » Quelques minutes seulement après la victoire en finale de la Ligue des champions, Luis Enrique avait tenu à s'excuser auprès de Warren Zaïre-Emery, qui avait débuté sur le banc, alors que le milieu de terrain français a joué un rôle prépondérant dans le back-to-back réussi par le Paris Saint-Germain. Il n'en fallait pas plus pour évoquer un possible départ de Warren Zaïre-Emery lors de ce » Quelques minutes seulement après la victoire en finale de la Ligue des champions, Luis Enrique avait tenu à s'excuser auprès de Warren Zaïre-Emery, qui avait débuté sur le banc, alors que le milieu de terrain français a joué un rôle prépondérant dans le back-to-back réussi par le Paris Saint-Germain. Il n'en fallait pas plus pour évoquer un possible départ de Warren Zaïre-Emery lors de ce mercato , alors que ce dernier a encore trois ans de contrat. D'autant que ces derniers jours, Fabrizio Romano a évoqué un intérêt très fort de Manchester United pour l'international tricolore, dont le prix pourrait atteindre les 100 millions d'euros

Le PSG ne veut pas vendre Warren Zaïre-Emery

Il y a 24 heures, c'est le Manchester Evening News qui a confirmé que les Red Devils souhaitaient recruter le milieu de terrain parisien et allaient rapidement faire une offre au PSG. Mais, du côté des doubles champions d'Europe en titre, on a déjà une réponse toute prête pour Manchester United et les autres clubs susceptibles de venir prendre des renseignements sur Warren Zaïre-Emery. « Le club compte à 100% sur Warren Zaïre-Emery et refuse catégoriquement de s’en séparer. Extrêmement apprécié par la direction, il est même vu en interne comme un joueur capable de bousculer la hiérarchie au milieu dès cette saison.

Le club souhaite d'ailleurs conserver l'ensemble de ses milieux, estimant que le secteur n'a besoin d'aucun ajustement pour l'instant. Pour finir, bien que Manchester United le suive depuis ses plus jeunes catégories, il n’y a eu aucune approche récente envers le club ou l’entourage du joueur », précise le très sérieux insider parisien, Djamel. Autrement dit, Luis Enrique n'a pas l'intention de se passer d'un joueur qui la saison passée a démontré qu'il était un véritable couteau suisse de très haut niveau au sein de l'effectif du PSG, tout cela sans faire de bruit.