L'OL a craqué pour un gardien du Mondial

L’Olympique Lyonnais se prépare à tous les scénarios, y compris au départ d’un de ses gardiens. Si un portier rhodanien devait faire ses valises cet été, la direction sportive se tient prête avec la piste du Suédois Jacob Widell Zetterström.

A deux semaines de son troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre le Sparta Prague, l’Olympique Lyonnais n’a pas terminé son recrutement. D’autres recrues sont attendues d’ici la fin du mercato estival. Comme l’avaient annoncé l’entraîneur Paulo Fonseca et le directeur sportif Matthieu Louis-Jean, le club rhodanien s’active en priorité pour attirer un attaquant. Il pourrait s’agir du Belge Loïs Openda, intéressé par la perspective de rejoindre les Gones, mais dont le prêt sera difficile à boucler avec la Juventus Turin.

On sait aussi que l’Olympique Lyonnais discute avec Stoke City pour le transfert du milieu offensif sud-coréen Jun-ho Bae, tout en restant attentif à la situation de Jacob Widell Zetterström. Selon les informations de Foot Mercato, la formation classée quatrième de Ligue 1 la saison dernière étudie la piste menant au gardien de Derby County (D2 anglaise). Le géant suédois (1,97m) représente une belle opportunité puisque son contrat avec le pensionnaire de Championship expire l’année prochaine. Sa valeur étant seulement estimée à 2,5 millions d’euros sur le site de Transfermarkt, l’opération ne coûterait pas très cher.

Un départ chez les gardiens ?

Mais après ses deux matchs disputés en Coupe du monde 2026, dont le seizième de finale perdu contre l’équipe de France (3-0), l’international suédois (5 sélections) ne sera peut-être jamais contacté par l’Olympique Lyonnais. Nos confrères précisent que la direction travaille sur ce dossier en cas de départ d’un gardien. Sauf qu’à l’heure actuelle, le titulaire Dominik Greif est solidement installé après sa première saison convaincante, tandis que le numéro 2 Rémy Descamps, pas forcément frustré par son statut de doublure, avait prolongé jusqu’en 2029 en mars dernier.