L'OL a craqué pour un gardien du Mondial

Mbappe 53 buts toutes competitions, aucuns titres, eliminé en 1/4 en LDC, termine a 8pts du leader, eliminé en 1/8 de la Coupe du Roi par une D2 Espagnol, termine a la 4eme place de la Coupe du Monde Kane 73buts, deuxieme meilleurs records mondial en terme de nombres de buts sur une saison, triplé national , demi final de LDC, elimine en passant l equipe de Mbappe, demi finale de CdM, son equipe B ecrase celle d un Mbappe titulaire alors que Kane est sur la banc ... On se demande qui ne voit pas la verité en face ?!
A Machin cage : Il a défendu et pressé ! Revoit le match mon petit... et arrête de croire les cons comme Rothen, Micoud, Riolo, etc...
A machin-cage Kane ? 😂 Tu vois que tu as un problème avec Kylian Mbappé. Tu n'arrives même pas à voir la vérité en face.
A Leogets : Exactement !
A machin-cage : Non... Rodri a été désigné comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Cela ne veut pas dire qu'il est le meilleur joueur du Monde. ^^
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