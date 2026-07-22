Zetterström

L'OL a craqué pour un gardien du Mondial

OL22 juil. , 15:30
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’Olympique Lyonnais se prépare à tous les scénarios, y compris au départ d’un de ses gardiens. Si un portier rhodanien devait faire ses valises cet été, la direction sportive se tient prête avec la piste du Suédois Jacob Widell Zetterström.
A deux semaines de son troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre le Sparta Prague, l’Olympique Lyonnais n’a pas terminé son recrutement. D’autres recrues sont attendues d’ici la fin du mercato estival. Comme l’avaient annoncé l’entraîneur Paulo Fonseca et le directeur sportif Matthieu Louis-Jean, le club rhodanien s’active en priorité pour attirer un attaquant. Il pourrait s’agir du Belge Loïs Openda, intéressé par la perspective de rejoindre les Gones, mais dont le prêt sera difficile à boucler avec la Juventus Turin.
On sait aussi que l’Olympique Lyonnais discute avec Stoke City pour le transfert du milieu offensif sud-coréen Jun-ho Bae, tout en restant attentif à la situation de Jacob Widell Zetterström. Selon les informations de Foot Mercato, la formation classée quatrième de Ligue 1 la saison dernière étudie la piste menant au gardien de Derby County (D2 anglaise). Le géant suédois (1,97m) représente une belle opportunité puisque son contrat avec le pensionnaire de Championship expire l’année prochaine. Sa valeur étant seulement estimée à 2,5 millions d’euros sur le site de Transfermarkt, l’opération ne coûterait pas très cher.

Un départ chez les gardiens ?

Mais après ses deux matchs disputés en Coupe du monde 2026, dont le seizième de finale perdu contre l’équipe de France (3-0), l’international suédois (5 sélections) ne sera peut-être jamais contacté par l’Olympique Lyonnais. Nos confrères précisent que la direction travaille sur ce dossier en cas de départ d’un gardien. Sauf qu’à l’heure actuelle, le titulaire Dominik Greif est solidement installé après sa première saison convaincante, tandis que le numéro 2 Rémy Descamps, pas forcément frustré par son statut de doublure, avait prolongé jusqu’en 2029 en mars dernier.
Articles Recommandés
psg zaire emery prolonge jusqu en 2029 wze 375086
PSG

Le PSG déchire une offre colossale pour Zaïre-Emery

Om Aubameyang Vendu Un Coup De Poignard Pour Genesio
OM

OM : Aubameyang vendu, un coup de poignard pour Genesio

Bordeaux Va Devant Le Cnosf Pour Se Sauver
Bordeaux

Bordeaux va devant le CNOSF pour se sauver

La Chaine Ligue 1 Offre 30 Matchs Amicaux A Ses Abonnes
Ligue 1

La chaîne Ligue 1+ offre 30 matchs amicaux à ses abonnés

Fil Info

22 juil. , 15:00
Le PSG déchire une offre colossale pour Zaïre-Emery
22 juil. , 14:30
OM : Aubameyang vendu, un coup de poignard pour Genesio
22 juil. , 14:03
Bordeaux va devant le CNOSF pour se sauver
22 juil. , 13:40
La chaîne Ligue 1+ offre 30 matchs amicaux à ses abonnés
22 juil. , 13:20
Ferran Torres au PSG, le Barça ouvre la porte
22 juil. , 13:00
Le FC Nantes boucle le plus gros transfert de son histoire
22 juil. , 12:40
OM : Nayef Aguerd vendu, le mercato s'emballe
22 juil. , 12:20
L'OL tient un accord à 100% avec son avant-centre
22 juil. , 12:00
PSG : De Ketelaere au lieu d'Akliouche, séisme à Paris !

Derniers commentaires

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

Mbappe 53 buts toutes competitions, aucuns titres, eliminé en 1/4 en LDC, termine a 8pts du leader, eliminé en 1/8 de la Coupe du Roi par une D2 Espagnol, termine a la 4eme place de la Coupe du Monde Kane 73buts, deuxieme meilleurs records mondial en terme de nombres de buts sur une saison, triplé national , demi final de LDC, elimine en passant l equipe de Mbappe, demi finale de CdM, son equipe B ecrase celle d un Mbappe titulaire alors que Kane est sur la banc ... On se demande qui ne voit pas la verité en face ?!

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A Machin cage : Il a défendu et pressé ! Revoit le match mon petit... et arrête de croire les cons comme Rothen, Micoud, Riolo, etc...

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A machin-cage Kane ? 😂 Tu vois que tu as un problème avec Kylian Mbappé. Tu n'arrives même pas à voir la vérité en face.

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A Leogets : Exactement !

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A machin-cage : Non... Rodri a été désigné comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Cela ne veut pas dire qu'il est le meilleur joueur du Monde. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading