La chaîne Ligue 1+ offre 30 matchs amicaux à ses abonnés

A Machin cage : Il a défendu et pressé ! Revoit le match mon petit... et arrête de croire les cons comme Rothen, Micoud, Riolo, etc...
A machin-cage Kane ? 😂 Tu vois que tu as un problème avec Kylian Mbappé. Tu n'arrives même pas à voir la vérité en face.
A Leogets : Exactement !
A machin-cage : Non... Rodri a été désigné comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Cela ne veut pas dire qu'il est le meilleur joueur du Monde. ^^
Vous basez votre argumentaire sur les buts de Mbappe hors je le repete le meilleur buteur toutes competitions donc du monde c est Kane, pas Mbappe ... Il a meme devancé CR7 sur cette stats en prenant la deuxieme place des meilleurs buteurs sur une saison !!!
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