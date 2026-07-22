La chaîne Ligue 1+ offre 30 matchs amicaux à ses abonnés

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Ligue 122 juil. , 13:40
parClaude Dautel
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La chaîne Ligue 1+ a annoncé ce mercredi que, d'ici la reprise de la saison de la Ligue 1 près de 30 matchs de préparation à ses abonnés et elle a dévoilé les affiches concernées.
Le calendrier complet des rencontres :
  • RC Lens – Charleroi le 25 juillet 2026 à 12h00
  • Union Saint-Gilloise – LOSC le 25 juillet 2026 à 17h00
  • Olympique de Marseille – OGC Nice le 25 juillet 2026 à 18h00
  • Stade Rennais FC – Club Bruges le 25 juillet 2026 à 18h00
  • Sporting CP – AS Monaco le 25 juillet 2026 à 20h30
  • Crystal Palace – RC Lens le 28 juillet 2026 à 19h00
  • RC Lens – Famalicão le 28 juillet 2026 à 22h00
  • Olympique de Marseille – Nîmes Olympique le 30 juillet 2026 à 18h00
  • Toulouse FC – Real Sociedad le 31 juillet 2026 à 19h00
  • VfB Stuttgart – Paris FC le 1 août 2026 à 15h00
  • Louvain – LOSC le 1 août 2026 à 17h00
  • Sochaux-Montbéliard FC – AJ Auxerre le 1 août 2026 à 18h00
  • Stade Brestois 29 – EA Guingamp le 1 août 2026 à 20h00
  • Galatasaray – Stade Rennais FC le 2 août 2026 à 20h00
  • Elversberg – RC Strasbourg Alsace le 4 août 2026 à 18h00
  • AS Monaco – Getafe le 6 août 2026 à 20h00
  • RC Lens – Sunderland le 8 août 2026 à 16h00
  • Stade Rennais FC – Brentford le 8 août 2026 à 17h00
  • Stade Brestois 29 - Venise le 8 août 2026 à 18h30
  • Cagliari – OGC Nice le 8 août 2026 à 20h30
  • Liverpool – AS Monaco le 9 août 2026 à 15h30
  • Olympique de Marseille – Athletic Bilbao le 9 août 2026 à 17h30
  • Olympique de Marseille – Adversaire à déterminer le 14 août 2026 à 17h30
  • Werder Brême – AJ Auxerre le 15 août 2026 à 14h30
  • Sunderland – Stade Rennais FC le 15 août 2026 à 16h00
  • Hull City – OGC Nice le 15 août 2026 à 16h00
  • Everton – LOSC le 15 août 2026 à 16h00
  • Angers SCO – Paris FC le 15 août 2026 à 17h30
  • Le Mans – Havre AC le 15 août 2026 à 18h00
  • Toulouse FC – Hamburger SV le 15 août 2026 à 19h00
  • Nottingham Forest – Stade Brestois 29 le 16 août 2026 à 15h00
  • Newcastle – RC Strasbourg Alsace le 16 août 2026 à 15h00
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A Machin cage : Il a défendu et pressé ! Revoit le match mon petit... et arrête de croire les cons comme Rothen, Micoud, Riolo, etc...

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A machin-cage Kane ? 😂 Tu vois que tu as un problème avec Kylian Mbappé. Tu n'arrives même pas à voir la vérité en face.

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A Leogets : Exactement !

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A machin-cage : Non... Rodri a été désigné comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Cela ne veut pas dire qu'il est le meilleur joueur du Monde. ^^

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Vous basez votre argumentaire sur les buts de Mbappe hors je le repete le meilleur buteur toutes competitions donc du monde c est Kane, pas Mbappe ... Il a meme devancé CR7 sur cette stats en prenant la deuxieme place des meilleurs buteurs sur une saison !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
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2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
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3Brest logo
Brest
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4Lens logo
Lens
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5Toulouse logo
Toulouse
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6Nice logo
Nice
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7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
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8Rennes logo
Rennes
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