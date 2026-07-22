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Bordeaux va devant le CNOSF pour se sauver

Bordeaux22 juil. , 14:03
parClaude Dautel
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Les Girondins de Bordeaux ont décidé, une fois de plus, de porter leur dossier devant le CNOSF afin de ne pas être relégué en Régional malgré une situation économique désastreuse.
« À la suite de la décision rendue par la Commission d’appel de la Direction nationale du contrôle de gestion, confirmant l’exclusion du FC Girondins de Bordeaux des compétitions nationales, le Club s’est pleinement mobilisé afin d’étudier et de mettre en œuvre les solutions susceptibles d’assurer son avenir. Ces derniers jours, de nombreuses démarches ont ainsi été entreprises auprès des différentes parties prenantes, notamment dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal de commerce, afin de poursuivre le travail engagé autour du projet du Club. Dans la continuité de ces démarches, le FC Girondins de Bordeaux a décidé de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Le FC Girondins de Bordeaux demeure pleinement mobilisé pour assurer la continuité de son projet et de ses activités », indiquent les Girondins de Bordeaux dans un communiqué.
Selon Sud-Ouest, du côté du club au scapulaire, on pense que  Sparta Capital pourra mener jusqu'à son terme le projet de reprise des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez ayant accepté, à priori, de céder le club pour une somme symbolique. Pendant ce temps, quelques joueurs continuent à s'entraîner, même si les matchs de préparation sont annulés les uns après les autres.
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A Leogets : Exactement !

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A machin-cage : Non... Rodri a été désigné comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Cela ne veut pas dire qu'il est le meilleur joueur du Monde. ^^

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Vous basez votre argumentaire sur les buts de Mbappe hors je le repete le meilleur buteur toutes competitions donc du monde c est Kane, pas Mbappe ... Il a meme devancé CR7 sur cette stats en prenant la deuxieme place des meilleurs buteurs sur une saison !!!

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