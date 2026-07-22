Bordeaux va devant le CNOSF pour se sauver

A Machin cage : Il a défendu et pressé ! Revoit le match mon petit... et arrête de croire les cons comme Rothen, Micoud, Riolo, etc...
A machin-cage Kane ? 😂 Tu vois que tu as un problème avec Kylian Mbappé. Tu n'arrives même pas à voir la vérité en face.
A Leogets : Exactement !
A machin-cage : Non... Rodri a été désigné comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Cela ne veut pas dire qu'il est le meilleur joueur du Monde. ^^
Vous basez votre argumentaire sur les buts de Mbappe hors je le repete le meilleur buteur toutes competitions donc du monde c est Kane, pas Mbappe ... Il a meme devancé CR7 sur cette stats en prenant la deuxieme place des meilleurs buteurs sur une saison !!!
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𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒́ 𝑑𝑢 𝐶𝑙𝑢𝑏 📝 À la suite de la décision rendue par la Commission d’appel de la Direction nationale du contrôle de gestion, confirmant l’exclusion du FC Girondins de Bordeaux des compétitions nationales, le Club s’est pleinement mobilisé afin d’étudier et