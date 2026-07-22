OM : Aubameyang vendu, un coup de poignard pour Genesio

Vendu au Deportivo la Corogne dans l'optique d'alléger la masse salariale, Pierre-Emerick Aubameyang laisse un grand vide dans le secteur offensif de l'OM. Aux dernières nouvelles, Bruno Genesio n'était d'ailleurs pas très chaud à l'idée de le faire partir.

C'était à prévoir compte tenu des finances très critiques de l' Olympique de Marseille . Après une saison très moyenne, voire ratée, le club phocéen se retrouve désormais face à ses responsabilités. Le nouvel organigramme, Stéphane Richard en président et Grégory Lorenzi en directeur sportif, doit absolument trouver des solutions pour rééquilibrer les comptes du club et relancer un cycle plus vertueux aussi sur le plan sportif.

Pour cela, les dirigeants marseillais ont pris la décision de ne bloquer aucun départ, pas même celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Au grand désarroi de Bruno Genesio, le successeur de Habib Beye sur le banc.

Bruno Genesio voulait garder Aubameyang

Comme l'indique La Provence ce mercredi matin, Bruno Genesio a en effet dû faire face à la réalité économique de son nouveau club concernant le cas Pierre-Emerick Aubameyang. Le quotidien régional affirme que l'ancien entraineur du LOSC avait pour ambition de construire son équipe autour de l'international gabonais et, surtout, de s'appuyer sur son expérience non négligeable, aussi bien du haut niveau que du contexte si particulier de l'Olympique de Marseille. Mais les dirigeants, eux, ont des obligations d'assainissement du club et n'ont pas eu d'autres choix que de le vendre pour alléger la masse salariale.

Pour rappel, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l'OM le 17 juillet dernier, date de son officialisation comme nouvel attaquant du Deportivo la Corogne. Le promu espagnol a mis la main sur l'attaquant gabonais alors que tout portait à croire qu'il se dirigeait vers la Turquie. Le tout, contre un chèque d'1,5 million d'euros. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.