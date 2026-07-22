OM : Aubameyang vendu, un coup de poignard pour Genesio
aubameyang

OM : Aubameyang vendu, un coup de poignard pour Genesio

OM22 juil. , 14:30
parQuentin Mallet
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Vendu au Deportivo la Corogne dans l'optique d'alléger la masse salariale, Pierre-Emerick Aubameyang laisse un grand vide dans le secteur offensif de l'OM. Aux dernières nouvelles, Bruno Genesio n'était d'ailleurs pas très chaud à l'idée de le faire partir.
C'était à prévoir compte tenu des finances très critiques de l'Olympique de Marseille. Après une saison très moyenne, voire ratée, le club phocéen se retrouve désormais face à ses responsabilités. Le nouvel organigramme, Stéphane Richard en président et Grégory Lorenzi en directeur sportif, doit absolument trouver des solutions pour rééquilibrer les comptes du club et relancer un cycle plus vertueux aussi sur le plan sportif.
Pour cela, les dirigeants marseillais ont pris la décision de ne bloquer aucun départ, pas même celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Au grand désarroi de Bruno Genesio, le successeur de Habib Beye sur le banc.

Lire aussi

Il quitte l’OM, le contre-coup est brutal au mercatoIl quitte l’OM, le contre-coup est brutal au mercato
OM : 4 départs au même poste, Marseille vend en masseOM : 4 départs au même poste, Marseille vend en masse

Bruno Genesio voulait garder Aubameyang

Comme l'indique La Provence ce mercredi matin, Bruno Genesio a en effet dû faire face à la réalité économique de son nouveau club concernant le cas Pierre-Emerick Aubameyang. Le quotidien régional affirme que l'ancien entraineur du LOSC avait pour ambition de construire son équipe autour de l'international gabonais et, surtout, de s'appuyer sur son expérience non négligeable, aussi bien du haut niveau que du contexte si particulier de l'Olympique de Marseille. Mais les dirigeants, eux, ont des obligations d'assainissement du club et n'ont pas eu d'autres choix que de le vendre pour alléger la masse salariale.
Pour rappel, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l'OM le 17 juillet dernier, date de son officialisation comme nouvel attaquant du Deportivo la Corogne. Le promu espagnol a mis la main sur l'attaquant gabonais alors que tout portait à croire qu'il se dirigeait vers la Turquie. Le tout, contre un chèque d'1,5 million d'euros. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Articles Recommandés
Zetterström
OL

L'OL a craqué pour un gardien du Mondial

psg zaire emery prolonge jusqu en 2029 wze 375086
PSG

Le PSG déchire une offre colossale pour Zaïre-Emery

Bordeaux Va Devant Le Cnosf Pour Se Sauver
Bordeaux

Bordeaux va devant le CNOSF pour se sauver

La Chaine Ligue 1 Offre 30 Matchs Amicaux A Ses Abonnes
Ligue 1

La chaîne Ligue 1+ offre 30 matchs amicaux à ses abonnés

Fil Info

22 juil. , 15:30
L'OL a craqué pour un gardien du Mondial
22 juil. , 15:00
Le PSG déchire une offre colossale pour Zaïre-Emery
22 juil. , 14:03
Bordeaux va devant le CNOSF pour se sauver
22 juil. , 13:40
La chaîne Ligue 1+ offre 30 matchs amicaux à ses abonnés
22 juil. , 13:20
Ferran Torres au PSG, le Barça ouvre la porte
22 juil. , 13:00
Le FC Nantes boucle le plus gros transfert de son histoire
22 juil. , 12:40
OM : Nayef Aguerd vendu, le mercato s'emballe
22 juil. , 12:20
L'OL tient un accord à 100% avec son avant-centre
22 juil. , 12:00
PSG : De Ketelaere au lieu d'Akliouche, séisme à Paris !

Derniers commentaires

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A Machin cage : Il a défendu et pressé ! Revoit le match mon petit... et arrête de croire les cons comme Rothen, Micoud, Riolo, etc...

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A machin-cage Kane ? 😂 Tu vois que tu as un problème avec Kylian Mbappé. Tu n'arrives même pas à voir la vérité en face.

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A Leogets : Exactement !

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

A machin-cage : Non... Rodri a été désigné comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Cela ne veut pas dire qu'il est le meilleur joueur du Monde. ^^

Mbappé ne sait plus faire gagner, il fait un dur constat

Vous basez votre argumentaire sur les buts de Mbappe hors je le repete le meilleur buteur toutes competitions donc du monde c est Kane, pas Mbappe ... Il a meme devancé CR7 sur cette stats en prenant la deuxieme place des meilleurs buteurs sur une saison !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading