Liverpool a conscience du talent de Rio Ngumoha et ne compte pas le laisser filer. Cependant, le jeune Anglais n'a toujours pas prolongé, ce qui commence à inquiéter dans la Mersey.

Liverpool possède dans son effectif des joueurs de grande qualité. Ces derniers mois, un jeune joueur a réussi à se faire une place chez les Reds : Rio Ngumoha. L'ailier de 18 ans est promis à un très bel avenir et a même récemment connu ses premières sélections avec l'équipe d'Angleterre. Encore sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2028, le natif de Newham ne semble pas particulièrement pressé de prolonger, même si tous les documents sont prêts concernant un nouveau bail. Une situation inconfortable pour les Reds, qui voient en plus de cela la concurrence se manifester pour tenter de leur chiper Ngumoha.

Ngumoha s'éloigne du PSG mais...

Team Talk, le Bayern Munich serait le club le plus déterminé à s'attacher les services du crack britannique. Le Selon les informations de, le Bayern Munich serait le club le plus déterminé à s'attacher les services du crack britannique. Le PSG et le Real Madrid sont également intéressés, mais ne prévoiraient pas de passer à l'action dans les prochaines semaines. Tout le contraire du Bayern Munich, qui a déjà plusieurs plans en tête pour récupérer Ngumoha... dès cet hiver. Il faudrait cependant une offre XXL de la part des champions d'Allemagne pour espérer faire craquer Liverpool, qui n'est absolument pas vendeur.

Lire aussi Zubimendi au PSG, accélération brutale

En tout cas, l'avenir de Ngumoha fait de plus en plus parler dans la Mersey et les pensionnaires d'Anfield sont conscients des enjeux, mais aussi de la menace crédible que représente le Bayern Munich. Dans ce contexte, le joueur va devoir poursuivre sa progression chez les Reds et espérer gagner du temps de jeu pour devenir un élément incontournable de l'équipe d'Andoni Iraola. Si Ngumoha n'a toujours pas prolongé son contrat d'ici à l'été prochain, attention aussi à voir d'autres clubs manifester leur intérêt, notamment le PSG, qui ne dira pas non à la possibilité de mettre la main sur un nouveau crack offensif.