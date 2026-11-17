La presse italienne évoque ces dernières heures un possible retour d’André-Franck Zambo-Anguissa à l’OM. Un deal qui n’a toutefois aucune chance de voir le jour en raison du prix du transfert et du salaire du Camerounais.

En pleine reconstruction, l’Olympique de Marseille souhaite progressivement se séparer de ses plus gros salaires pour bâtir une équipe compétitive mais à un prix plus raisonnable. Le club olympien doit encore vendre quelques éléments pour pleinement satisfaire la DNCG et Pierre-Emile Hojbjerg pourrait être le prochain sur la liste. La presse italienne évoque ce mardi l’intérêt de plus en plus prononcé de la Juventus Turin. La Vieille Dame souhaite accélérer dès le mois de janvier pour s’offrir le vice-capitaine de l’OM et leader de la sélection du Danemark.

« Zambo Anguissa gros salaire + prix transfert environ 15 M€ » a publié le compte spécialisé sur X, brisant les espoirs d’un potentiel retour du Camerounais dans la cité phocéenne. En cas de départ d’Hojbjerg, les Olympiens aimeraient faire revenir André-Franck Zambo-Anguissa , à qui il reste six mois de contrat à Naples. Le Camerounais serait favorable à un retour en Provence, où il a évolué de 2015 à 2018 avant de partir en direction de Fulham pour 25 millions d’euros. Mais selon les informations de la Minute OM, le come-back de Zambo-Anguissa à l’Olympique de Marseille est un doux fantasme.a publié le compte spécialisé sur X, brisant les espoirs d’un potentiel retour du Camerounais dans la cité phocéenne.

Zambo-Anguissa ne signera pas à l'OM