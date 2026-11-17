Zinedine Zidane fait confiance à Rayan Cherki depuis son arrivée en équipe de France, mais le milieu offensif de Manchester City pose de gros problèmes aux Bleus à la perte du ballon. Son statut reste très fragile.

Depuis sa prise de fonctions à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane assume un pari audacieux mais risqué. Le sélectionneur des Bleus s’attache à aligner un milieu de terrain joueur et créatif avec des profils tels que Lucas Da Cunha ou Rayan Cherki. Le Citizen est aligné dans une position inhabituelle pour lui de milieu relayeur au sein du 4-3-3 imaginé par Zinedine Zidane. Cela peut porter ses fruits dans certaines situations comme en Turquie, avec une action géniale de Cherki, décisif sur le but d’Eli Junior Kroupi.

Mais dans certaines rencontres à plus haute intensité, les difficultés défensives de Cherki pénalisent les Bleus , comme à San Siro contre l’Italie quelques jours plus tôt. Ce dilemme risque de compliquer la tâche de Zinedine Zidane à long terme selon Walid Acherchour, perplexe quant au positionnement de Rayan Cherki et qui se demande si l’ancien Lyonnais va réussir à s’imposer durablement dans le onze français.

« Il y a un délit de sale gueule sur Cherki et quand Olise fait des mauvais matchs, on en parle moins. Mais l’enjeu autour de Cherki est beaucoup plus important que celui autour d’Olise. Olise a une légitimité qu’il a à droite par rapport à ce qu’il fait au Bayern et ce qu’il a fait en équipe de France, c’est quand même lui qui a fait la différence et porté la France sur son dos quand Mbappé n’était pas là au rassemblement précédent. Cherki, il y a un doute comme à Manchester City sur la compatibilité dans les gros matchs. Dans le football moderne, à la perte de balle, il peut mettre en difficulté son équipe » a analysé le chroniqueur de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.

« Le profil de Cherki, soit il est au-dessus des matchs et il régale tout le monde, mais s’il n’est pas au-dessus il peut être un gros problème. Contre la Turquie, il fait un meilleur match que Olise par exemple. Mais Olise, on fera pas de débat sur lui car on sait qu’il est titulaire en haut à droite et qu’il est indéboulonnable car il n’y a pas meilleur que lui. Cherki, il y a un parti pris de Zidane pour le mettre en 4-3-3 car ce n’est pas un ailier. Sauf que Cherki ne sait pas défendre, on est dysfonctionnel avec lui » estime Walid Acherchour. Un constat partagé par de nombreux observateurs et une réflexion à mener pour Zinedine Zidane d’ici à la prochaine trêve internationale en mars prochain.