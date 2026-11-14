Aller au contenu
Muriqi

PSG : Jet privé et salaire doublé, il plante Paris

PSG
parEric Bethsy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Attendu dans la capitale à l’été 2020, Vedat Muriqi avait planté le Paris Saint-Germain malgré une offre alléchante. L’attaquant kosovar, peut-être refroidi par la concurrence à son poste, avait finalement privilégié la proposition de la Lazio.
Luis Campos n’a sans doute pas grand-chose à faire pour convaincre ses cibles. La dimension prise par le Paris Saint-Germain ne peut que faciliter le travail de son conseiller sportif au moment de négocier avec les joueurs convoités. Pour ces derniers, les perspectives de rejoindre le double champion d’Europe et de travailler sous les ordres de Luis Enrique représentent des arguments séduisants, sans même parler de l’aspect financier.

Lire aussi

Le PSG se fait doubler pour GaniouLe PSG se fait doubler pour Ganiou
Autant dire qu’à l’heure actuelle, un joueur comme Vedat Muriqi n’aurait sans doute pas planté le Paris Saint-Germain comme il l’avait fait à l’été 2020. L’ancien directeur sportif de la Lazio Igli Tare a en effet révélé la quasi signature de l’international kosovar au club de la capitale française. Les Parisiens, qui lui avaient envoyé un jet privé, l’attendaient pour finaliser son transfert. Mais l’attaquant qui évoluait déjà à Fenerbahçe avait finalement privilégié l’offre italienne.
« On parle d'un attaquant phénoménal grâce à sa manière d'interpréter le jeu, a confié Igli Tare au média Sky Calcio Unplugged. Mais à la Lazio, pour différentes raisons, il n'a pas donné la pleine mesure de son potentiel. Il avait un avion privé à destination de Paris pour signer au Paris Saint-Germain. Mais il a refusé pour signer à la Lazio. Il a refusé un salaire plus de deux fois supérieur à celui que nous lui proposions pour venir en Italie. » Outre les arguments présentés par les Biancocelesti, l’international kosovar a pu réfléchir avant d’intégrer un effectif déjà composé de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi. Rappelons que le Paris Saint-Germain s’était ensuite rabattu sur l’Italien Moise Kean, prêté par Everton.
Articles Recommandés
Inquiete Pour Domenech Litalie Lenvoie Chez Le Psy
Equipe de France

Inquiète pour Domenech, l'Italie l'envoie chez le psy

des champions du monde a l ol un cas unique tagliafico 3 354834
Equipe de France

OL : Tagliafico égratigne l'équipe de France

Lens Digard Plutot Que Sage Il Exige Des Explications
Lens

Lens : Digard plutôt que Sage, il exige des explications

Apres Lom Balerdi Scandalise Aussi Largentine
Foot Mondial

Après l'OM, Balerdi scandalise aussi l'Argentine

Fil Info

Inquiète pour Domenech, l'Italie l'envoie chez le psy
OL : Tagliafico égratigne l'équipe de France
Lens : Digard plutôt que Sage, il exige des explications
Après l'OM, Balerdi scandalise aussi l'Argentine
FIFA : Arsène Wenger renonce à défier Infantino
PSG : Luis Enrique se fait recaler par un célèbre argentin
OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia
EdF : Zidane n'est pas sur Football Manager, il se fait recadrer
OL : Mikautadze va encore faire un très beau cadeau à Lyon

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique se fait recaler par un célèbre argentin

Avec son caractère raciste c est plus a lyon qui doit aller.

PSG : Luis Enrique accepte le départ de Dro Fernandez

Gavi a sa place 😍😍

Après l'OM, Balerdi scandalise aussi l'Argentine

"Emiliona" Martinez ?^^

Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus

heu, j'ai presque 50 balais et abonné depuis genre les années 90 :D

FIFA : Arsène Wenger renonce à défier Infantino

On ne s'oppose pas un parrain mafieux🤷

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading