PSG : Jet privé et salaire doublé, il plante Paris

Attendu dans la capitale à l’été 2020, Vedat Muriqi avait planté le Paris Saint-Germain malgré une offre alléchante. L’attaquant kosovar, peut-être refroidi par la concurrence à son poste, avait finalement privilégié la proposition de la Lazio.

Luis Campos n’a sans doute pas grand-chose à faire pour convaincre ses cibles. La dimension prise par le Paris Saint-Germain ne peut que faciliter le travail de son conseiller sportif au moment de négocier avec les joueurs convoités. Pour ces derniers, les perspectives de rejoindre le double champion d’Europe et de travailler sous les ordres de Luis Enrique représentent des arguments séduisants, sans même parler de l’aspect financier.

Lire aussi Le PSG se fait doubler pour Ganiou

Autant dire qu’à l’heure actuelle, un joueur comme Vedat Muriqi n’aurait sans doute pas planté le Paris Saint-Germain comme il l’avait fait à l’été 2020. L’ancien directeur sportif de la Lazio Igli Tare a en effet révélé la quasi signature de l’international kosovar au club de la capitale française. Les Parisiens, qui lui avaient envoyé un jet privé, l’attendaient pour finaliser son transfert. Mais l’attaquant qui évoluait déjà à Fenerbahçe avait finalement privilégié l’offre italienne.

« On parle d'un attaquant phénoménal grâce à sa manière d'interpréter le jeu, a confié Igli Tare au média Sky Calcio Unplugged. Mais à la Lazio, pour différentes raisons, il n'a pas donné la pleine mesure de son potentiel. Il avait un avion privé à destination de Paris pour signer au Paris Saint-Germain. Mais il a refusé pour signer à la Lazio. Il a refusé un salaire plus de deux fois supérieur à celui que nous lui proposions pour venir en Italie. » Outre les arguments présentés par les Biancocelesti, l’international kosovar a pu réfléchir avant d’intégrer un effectif déjà composé de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi. Rappelons que le Paris Saint-Germain s’était ensuite rabattu sur l’Italien Moise Kean, prêté par Everton.