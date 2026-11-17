Le Real Madrid continue d’anticiper une lourde sanction contre Manchester City et compte en tirer profit dans le dossier Erling Haaland.

Après avoir recruté Yan Diomandé l’été dernier, le Real Madrid n’a pas terminé de composer son attaque de rêve. Le club merengue est maintenant déterminé à l’idée de s’offrir Erling Haaland . Malgré un contrat longue durée à Manchester City, qui expirera seulement en juin 2034, l’international norvégien de 26 ans fait l’objet d’un intérêt de plus en plus fort de la part du vice-champion d’Espagne en titre. Le Real Madrid, qui anticipe une possible sanction de Manchester City, reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League , a entamé des discussions pour négocier la venue du Norvégien aux 60 sélections selon Ekrem Konur.

« Les responsables du Real Madrid ont entamé des discussions concernant un éventuel transfert futur de l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland » affirme le spécialiste du mercato sur X avant de poursuivre. « Le Real Madrid est en train d'évaluer les conditions de ce qui pourrait devenir l'une des opérations de transfert les plus importantes du football mondial. L'avenir de Haaland continue d'être l'un des sujets les plus suivis sur le marché des transferts » estime le journaliste.

Le Real est chaud sur Haaland

L’avancée du dossier Haaland au Real Madrid dépendra sans doute des potentielles sanctions prises à l’encontre de Manchester City dans le cadre du « procès du siècle » en Angleterre. Une potentielle relégation du vice-champion d’Angleterre en Championship pourrait pousser Erling Haaland vers la sortie et par conséquent faire les affaires du Real Madrid. En cas de signature du Norvégien à Madrid, la question de l’avenir de Kylian Mbappé pourrait en revanche se poser alors que le contrat de l’international français dans la capitale espagnole court jusqu’en juin 2029.