Convoqué par Zinedine Zidane pour combler les absences de Jules Koundé et de Pierre Kalulu, Malo Gusto a pris l’eau en Italie. Son avenir en Bleus à court terme est sérieusement menacé.

Le problème des latéraux est loin d’être réglé en équipe de France. A gauche, Adrien Truffert et Andy Diouf alternent le chaud et le froid sans qu’aucun des deux ne se dégage réellement pour le moment. Il y a au moins des perspectives d’avenir emballantes à l’idée de les voir progresser et s’affirmer au plus haut niveau. A droite en revanche, c’est un peu plus déprimant. Jules Koundé joue de moins en moins à Barcelone, Pierre Kalulu est capable d’assumer ce rôle sans casser la baraque non plus et Malo Gusto, appelé sur ce rassemblement, a étalé toutes ses limites.

Titulaire contre l’Italie à San Siro, le défenseur de Chelsea a pris l’eau. Vincent Duluc a d’ailleurs été impitoyable avec l’ancien Lyonnais au moment de débriefer le rassemblement des Bleus dans « la Tier-list » de L’Equipe sur les réseaux sociaux. « Naufrage, c’est le mot qu’on a employé pour Malo Gusto. Il n’y a rien à faire… Il a perpétué l’idée qu’il n’y a plus de latéraux en France » a exprimé le journaliste du quotidien national pour résumer en quelques mots le rassemblement catastrophique de Malo Gusto.

Le « naufrage » de Malo Gusto

Fautif sur les trois buts italiens à San Siro en plus de concéder un penalty, le latéral de Chelsea n’a pas du tout marqué de points aux yeux de Zinedine Zidane et de son staff. A tel point qu’avec les retours de blessure de Koundé et de Kalulu en mars, sans oublier le match sérieux réalisé par Kumbedi contre la Turquie, Gusto pourrait clairement être zappé sur la durée. Un changement de club pourrait faire le plus grand bien à l’ancien Lyonnais, qui n’entre pas du tout dans les plans de Xabi Alonso à Chelsea et dont le temps de jeu en club est par conséquent très faible.