Philippe Diallo a officialisé ce mardi sa candidature à la présidence de la FIFA. Durant sa campagne, son vice-président Jean-Michel Aulas pourrait prendre la tête de la Fédération française de football.

Soutenu à l’unanimité par le Comex de la Fédération française de football ainsi que par l’UEFA, Philippe Diallo a officialisé ce mardi sa candidature à la présidence de la FIFA , dont l’élection se déroulera en mars prochain. Le patron de la FFF sera opposé au président sortant Gianni Infantino et s’il ne fait pas office de favori pour le moment, Philippe Diallo aura à coeur de mener ce combat pleinement dans les mois à venir. Une longue et sans doute éprouvante campagne l’attend. Dans le même temps, la Fédération française de football doit continuer à tourner et à être gérée au mieux.

Le vice-président de l’instance Jean-Michel Aulas pourrait alors prendre du galon de façon intérimaire selon Romain Molina. C’est en tout cas le sens de l’histoire et la meilleure chose à faire selon le journaliste, qui espère voir l’ancien président de l’Olympique Lyonnais aux commandes dans les semaines à venir. « Vu la campagne attendant Philippe Diallo, il devrait se mettre en retrait à la FFF, ce qui permettrait à son vice-président, Jean-Michel Aulas, d'être président intérimaire » a publié notre confrère sur X avant de conclure.

Aulas président de la FFF par intérim ?

« Diallo ne pouvant pas concilier les deux missions à la fois, surtout que la FFF va mal et aura besoin de convaincre ses électeurs en décembre pour la réforme du football pro » estime Romain Molina, convaincu qu’il sera difficile voire impossible pour Philippe Diallo d’assumer ses fonctions de président de la FFF et de mener dans le même temps sa campagne pour tenter de ravir le strapontin de Gianni Infantino à la FIFA. Reste maintenant à voir si l’actuel président de la Fédération française de football tranchera en faveur d’une mise en retrait temporaire le temps de mener campagne, ce qui propulserait de fait Jean-Michel Aulas à sa place au moins jusqu’en mars prochain.