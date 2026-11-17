Jean-Michel Aulas promu boss de la FFF, il valide
Aulas président de la FFF par intérim ?
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Je ne veux absolument pas d'Aulas président de la FFF. Il a fait au début des années 2 000 de l'OL un grand club français mais depuis on voit Aulas partout. Un coup à la vente de son club, un coup comme candidat à la mairie de Lyon ou il a échoué, maintenant président de la FFF. Stop.
Ca te fait rire ? Ils nous ont torché et on donné la leçon aux espagnols chez eux. Pendant qu'on flippait contre la Turquie et l'Italie (2 éliminés au passage)
Bonne retraite l'escroc
Tout cela ne sont des bruits de couloir. Il y a aucune discussion actuellement. Tous les grands clubs veulent Haaland.
"le strapontin de Gianni Infantino"... Strapontin ???? 😂😂
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
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|14
|8
|17
|10
|5
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|3
|15
|9
|6
|17
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|5
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|12
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|4
|4
|2
|13
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|-4
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|6
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|-11
|8
|10
|1
|5
|4
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|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
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|0
|2
|8
|9
|22
|-13