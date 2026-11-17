Zubimendi au PSG, accélération brutale
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Fidele aux posts la chienne de lyonnaise. Toi et ta mere on vous bais3
Eric : Je suis parisien, mais j'aime bien l'OL que j'encourage contre les autres équipes françaises et européennes, sauf contre le PSG bien sûr.😊 Mais je vais te reprendre sur ta phrase "des demi finales de Ligue des Champions" : L'OL a fait une 1/2 finale en 2010 et quatre 1/4 de finales en 1999, 2004, 2005 et 2006.^^
Rien à voir avec fonseca, c'est la faute à LFI
Quelle surprise !!
a cause de cet abruti de Fonseca qui savait le mal dont il souffrait et le faisait jouer quand même , j'espère que son staph médical est parti avec lui . Bon rétablissement à Morton et Sulc .
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13