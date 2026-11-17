Le PSG, qui cherche toujours un milieu de terrain compatible pour Luis Enrique, se penche sur le cas de Martin Zubimendi, qui envisage de claquer la porte d'Arsenal en raison de la chute drastique de son temps de jeu.

Très satisfait de son effectif, Luis Enrique regarde tout de même ce qui se passe dans les autres clubs, car beaucoup de joueurs lui plaisent. Et en particulier quand ils sont Espagnols, et conviennent à sa philosophie de jeu. L’entraineur du PSG aime suivre les joueurs du FC Barcelone, mais Fabian Ruiz le démontre à chaque match, pas besoin d’être issue du sérail de la Masia pour convenir à Luis Enrique.

Dans ces conditions, un élément plait beaucoup à l’entraineur parisien depuis quelques semaines, surtout que sa situation est en train d’évoluer favorablement pour une signature à Paris. Il s’agit de Martin Zubimendi, pour qui Mikel Arteta avait posé 70 millions d’euros sur la table afin de le faire venir de la Real Sociedad en 2025. L’international espagnol a su se montrer à son avantage lors de la première saison, notamment par sa polyvalence et sa capacité à bien garder le ballon et équilibrer son équipe.

Utilisé à 57 reprises l’an passé, l’Espagnol voit son temps de jeu fondre ces derniers mois. Souvent remplaçant, il n’a pas été titularisé une seule fois en Premier League , et seul le match moins capital face au Slavia Prague lui a permis de démarrer. Et selon AS, cette situation déplait fortement au milieu de terrain de 27 ans, qui commence à regarder ailleurs devant cet avenir qui semble bouché à Arsenal.

Parmi les destinations évoquées, le PSG bien évidemment, et Chelsea, mené par son compatriote Xabi Alonso, qui apprécie beaucoup ses qualités. Pour mettre tout le monde d’accord, les Gunners demandent 70 millions d’euros pour lâcher l’ancien de la Sociedad, soit le prix équivalent à celui de son achat deux ans plus tôt. Mais avec un joueur moins utilisé et désireux de changer d’air, il y a certainement de la marge de manoeuvre au niveau financier si le PSG veut réellement attaquer le recrutement de Martin Zubimendi.