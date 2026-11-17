Brighton a décidé de demander une somme folle pour Maxim De Cuyper, son latéral suivi de près par le PSG.

Le PSG regarde aux quatre coins de l’Europe pour recruter et renforcer son équipe. Il a souvent pioché en Liga et au Portugal, mais aussi en Allemagne avec Pacho et Lucas Hernandez par exemple, voire en Italie avec Kvara ou Fabian Ruiz. Mais à part pour Illya Zabarnyi, il s’aventure rarement en Premier League , et l’achat de l’Ukrainien ne va probablement pas convaincre les dirigeants parisiens de faire une razzia de l’autre côté de la Manche.

Brighton très gourmand pour De Cuyper

Il y a néanmoins un besoin ponctuel et bien identifié qui fait saliver le PSG. Peu satisfait par Lucas Digne, Paris apprécie les qualités de Maxim De Cuyper, qui se montre à son avantage avec Brighton, l’équipe surprise de cette saison de Premier League. La formation de la cote sud de l’Angleterre n’envisage pas une seule seconde de perdre des éléments importants et de se faire dépouiller en cours de saison.

Ainsi, selon les informations de Team Talk, les Seagulls estiment leur joueur belge à 50 millions d’euros. Mais voyant que certains clubs, en Angleterre comme ailleurs, n’hésitent plus à miser très gros y compris sur des latéraux, Brighton envisage non seulement de garder De Cuyper jusqu’au mois de juin, mais ensuite d’effectuer une mise à prix à 100 ME. Un prix qui serait alors jamais vu pour un défenseur latéral dans le monde du football.

De quoi faire tousser beaucoup de candidats à la venue de l’ancien joueur du FC Bruges, recruté pour 20 ME en 2025 et qui en vaudrait le quintuple désormais selon le club anglais. Même si cette tactique sert surtout à aligner les prétendants, cela démontre que les clubs britanniques ont plus que jamais les moyens de mettre des barbelés bien acérés sur les joueurs qu’ils ne veulent pas vendre. Il reste à savoir si cela calmera les ardeurs du PSG.