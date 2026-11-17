Les reports de matchs sont devenus réguliers en Ligue 1 ces dernières semaines en raison des manifestations le plus souvent prévues les samedis. Le choc Lille-OL ce week-end pourrait être concerné.

Les clubs de Ligue 1 commencent à prendre l’habitude de voir leurs matchs initialement programmés le samedi être reportés depuis quelques semaines en raison des manifestations qui se déroulent un peu partout en France. Pour le week-end qui arrive, de nouvelles mobilisations sont attendues et le match entre Lille et l’Olympique Lyonnais pourrait s’en retrouver menacé. Le site Olympique et Lyonnais confirme que ces derniers jours, la préfecture du Nord a « tâté le terrain » pour que l’affiche de la 11e journée de Ligue 1 entre les Gones et les Dogues ne se dispute pas le samedi à 20h45 à la Decathlon Arena comme cela est pour l’instant prévu.

« logistiques » en raison du retour tardif des internationaux, l’OL a catégoriquement refusé de jouer le vendredi soir. Un report au dimanche n’aurait pas dérangé Lyon, mais cette fois c’est le Le média précise que pour des raisonsen raison du retour tardif des internationaux, l’OL a catégoriquement refusé de jouer le vendredi soir. Un report au dimanche n’aurait pas dérangé Lyon, mais cette fois c’est le LOSC qui dit non. L’équipe de Davide Ancelotti joue mercredi en Ligue des Champions contre le Bayern Munich et souhaite logiquement disposer de trois jours complets de récupération avant d’affronter l’ogre allemand. En l’état actuel, le match est donc maintenu au samedi soir.

Lille-OL vendredi ou dimanche, c'est non

Néanmoins, un report de dernière minute n’est pas à exclure si la préfecture l’exige selon Olympique et Lyonnais. « Reste maintenant à connaître les vraies intentions de la préfecture, qui peut décider à tout moment d’interdire ce rassemblement au stade. Auquel cas, les deux clubs n’auront pas vraiment d’autres choix que de se plier à l’arrêté » écrit le média spécialisé. Un report de dernière minute qui ne ferait ni les affaires de l’OL ni celles du LOSC est donc redouté au sein des deux clubs. En attendant, tout ce beau monde se prépare pour jouer samedi dans le Nord, en espérant que cette rencontre puisse se dérouler au jour et à l’heure prévue.