Le PSG négocie avec Barcelone, c’est confirmé
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Surtout à 78 ans bientôt.
S'il continue à jouer comme il le fait depuis un moment il serait intéressant de le prolonger
L'Euro c'est en 2028, je te parle de la Ldn 2027. T'es pas frais toi.
Je ne veux absolument pas d'Aulas président de la FFF. Il a fait au début des années 2 000 de l'OL un grand club français mais depuis on voit Aulas partout. Un coup à la vente de son club, un coup comme candidat à la mairie de Lyon ou il a échoué, maintenant président de la FFF. Stop.
Ca te fait rire ? Ils nous ont torché et on donné la leçon aux espagnols chez eux. Pendant qu'on flippait contre la Turquie et l'Italie (2 éliminés au passage)
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13