L’intérêt du PSG pour Alejandro Balde se confirme. Le double champion d’Europe en titre souhaite faire venir le latéral gauche du FC Barcelone dès le mois de janvier.

En manque de temps de jeu avec Barcelone depuis le début de la saison, Alejandro Balde est un joueur très convoité à travers l’Europe. Malgré ses difficultés à s’imposer au Barça, notamment en raison de quelques pépins physiques, l’international espagnol (7 sélections) de 23 ans a un potentiel monstrueux et de nombreux clubs ne l’ont pas oublié. Comme indiqué il y a 48 heures par la presse italienne, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés

Luis Enrique et Luis Campos ne sont pas satisfaits de Lucas Digne et cherchent déjà un nouveau joueur pour doubler le poste de Nuno Mendes. Alejandro Balde correspond aux critères et des négociations sont en cours avec Barcelone comme l’a confirmé notre confrère Sébastien Vidal. « Le PSG entre dans la course pour Alejandro Balde » a-t-il confirmé avant de poursuivre.

« Écarté des plans de Hansi Flick au Barça, le latéral espagnol envisage un départ dès janvier. Manchester United, la Juventus, l’AC Milan et la Roma sont également intéressés. Jorge Mendes travaille déjà sur les possibilités de transfert » a publié le journaliste sur son compte X. La tendance se confirme pour un potentiel départ d’Alejandro Balde vers le Paris Saint-Germain, encore faut-il maintenant que les deux clubs trouvent un accord et que le défenseur espagnol de 23 ans soit d’accord pour rejoindre la capitale française.

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Un vrai doute existe sur ce point dans la mesure où Alejandro Balde veut prioritairement rejoindre un club dans lequel il bénéficiera d’un important temps de jeu. Ce que Luis Enrique ne pourra pas lui promettre au PSG derrière l’indiscutable et si important Nuno Mendes. Affaire à suivre donc mais la volonté de Paris de se renforcer au poste de latéral gauche se confirme. Une mauvaise nouvelle pour Lucas Digne et Lucas Hernandez, en qui le board parisien a visiblement une confiance limitée.