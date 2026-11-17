OM : Genesio le fait exploser, il part gratuitement en Liga
OM•
Excellent avec l’OM depuis le début de la saison, Amine Harit est très courtisé en Liga, où il pourrait signer libre en juin prochain.
De retour à l’Olympique de Marseille cet été après un prêt mitigé en Turquie, Amine Harit n’était pas spécialement prévu au synopsis de la nouvelle saison du club phocéen. Interdit de recrutement, l’OM a finalement intégré l’international marocain à son groupe et Bruno Genesio ne le regrette pas. L’entraîneur marseillais a totalement relancé l’ancien Nantais, acteur majeur du bon début de saison de Marseille avec 3 buts et 1 passe décisive en Ligue 1. A l’aise sur le côté droit, celui qui est également capable de jouer au poste de numéro dix est en train de taper dans l’oeil de plusieurs beaux clubs européens.
C’est notamment le cas en Liga, où son profil est jugé compatible au championnat. Selon les informations du journaliste José Garcia, le Betis Séville a par exemple coché le nom d’Amine Harit dans l’optique d’une signature gratuite en juin prochain. Le Marocain sera en fin de contrat avec l’OM, qui ne devrait pas le prolonger pour des raisons financières. Une aubaine pour le club andalou, qui apprécie beaucoup les qualités de percussion et de passe d’Amine Harit et qui aimerait l’intégrer à son effectif.
Le Betis Séville cible Harit
Une offre dès le mois de janvier n’est pas à exclure selon notre confrère, qui précise que l’Olympique de Marseille pourrait être tenté par un départ cet hiver en cas de très belle offre probablement supérieure à 5 millions d’euros. Du côté de Bruno Genesio, nul doute en revanche que l’on poussera pour conserver le n°77 de l’OM toute la saison afin de terminer le plus haut possible en championnat. L’entraîneur marseillais a réussi à relancer Amine Harit, ce qui n’était clairement pas gagné, et a bien l’intention d’en profiter le plus longtemps possible. Le Marocain est lui en train de gagner son pari, réaliser une grande saison en Provence afin de maximiser ses chances de signer un beau contrat l’été prochain.
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Ligue 1
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