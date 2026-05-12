Le PSG débarque à Moscou pour une pépite russe

Désireux de s’offrir les plus grands espoirs européens, le PSG souhaite boucler la signature d’Aleksey Batrakov, auteur de 17 buts avec le Lokomotiv Moscou depuis le début de la saison.

Très intéressé par Julian Alvarez, le Paris Saint-Germain a une autre cible en tête pour renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato . Le club de la capitale est intéressé depuis plusieurs mois par Aleksey Batrakov . Il faut dire que le jeune milieu offensif russe de 20 ans affole les compteurs avec le Lokomotiv Moscou. Il a déjà inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Sans surprise, plusieurs grands clubs européens ont manifesté leur intérêt dans l’optique d’un potentiel transfert cet été.

L'intérêt pour Batrakov se confirme

Parmi eux, on y retrouve le Paris Saint-Germain. Le champion d’Europe en titre fait clairement du recrutement des meilleurs jeunes européens sa politique de recrutement depuis quelques années (Doué, Pacho, Neves, Vitinha, Barcola) et souhaite poursuivre en ce sens avec Aleksey Batrakov. L’un de ses agents Vladimir Kuzmichev a d’ailleurs confirmé à Sport Express l’intérêt du PSG, dont les dirigeants pourraient vite se rendre à Moscou pour tenter de boucler l’affaire.

« J’ai des informations selon lesquelles lui-même (Luis Campos) ou l’un de ses plus proches collaborateurs devrait se rendre à Moscou. Ils communiqueront principalement avec le club » a-t-il lâché au média russe. La confirmation donc que le Paris SG est très intéressé par Aleksey Batrakov avec une réelle volonté de s’offrir le milieu offensif russe au plus vite. Dans ce secteur de jeu, le joueur de Krasnodar pourrait notamment compenser un éventuel départ de Kang-in Lee, frustré par son manque de temps de jeu et dont le départ est annoncé avec de plus en plus d’insistance dans l’optique du prochain mercato. Reste à connaître le prix fixé par le club russe pour un joueur sous contrat jusqu’en 2029 et valorisé à hauteur de 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.