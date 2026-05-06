Le PSG en pole sur un prodige russe à 25ME

Considéré comme l’un des grands espoirs du football russe, Alexeï Batrakov est courtisé par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. À l’approche du mercato estival, Luis Campos va lui-même avancer sur le dossier du joueur du Lokomotiv Moscou.

Joueur majeur du Lokomotiv Moscou, Alexeï Batrakov est suivi par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. Le milieu offensif de 20 ans effectue un exercice solide avec le club, troisième du championnat. En 27 apparitions, l’international russe compte déjà treize buts et dix passes décisives cette saison (17 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues). Luis Campos compte rencontrer le joueur dans les prochaines semaines. L’agent du joueur avait confirmé en avril dernier l’intérêt du club de la capitale pour le jeune milieu de terrain né en 2005. Pour une rencontre face au Zénith Saint-Pétersbourg (0-0), des recruteurs avaient été dépêchés par le directeur sportif du club de la capitale. Depuis, le suivi se poursuit concernant Alexeï Batrakov. À l’approche du mercato estival, le club champion d’Europe va accélérer les choses.

Le Paris Saint-Germain veut accélérer sur le dossier Alexeï Batrakov

Selon les informations dévoilées sur X (anciennement Twitter) du compte Mega PSG, Luis Campos va se rendre lui-même en Russie à l’issue de la campagne de la Ligue des champions pour le convaincre de signer au Paris Saint-Germain. Pour rappel, le club de la capitale n’est pas le seul à suivre ce profil. Le FC Porto est également intéressé par la signature de l’international russe. Prolongé l’été dernier jusqu’en 2029, le milieu de terrain de 20 ans possède une clause libératoire à 16 millions d’euros selon le média Championnat. Les choses devraient donc s’accélérer dans les prochaines semaines. Après Matveï Safonov, le club de la capitale est sur le point de conclure un nouveau coup dans le championnat russe. Alexeï Batrakov reste un grand espoir aux yeux de sa sélection. En cas de signature du côté de l’hexagone, la pression s’accentuera un peu plus sur le natif d’Orekhovo-Zouïevo.