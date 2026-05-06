Le PSG en pole sur un prodige russe à 25ME

On gardera fofana car il n'est plus vendable cet été.
Pour moi ce devraient être les intransférables de l'équipe de la saison prochaine Dominik Greif Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert Steve Kango Abner Vinícius Orel Mangala, Tyler Morton Khalis Merah, Corentin Tolisso Pavel Sulc Malick Fofana, Afonso Moreira, Rémi Himbert
mais on ne pourra pas
Sauf exception avec ego surdimensionné, les jeunes que l'on fait vraiment progresser développent plus facilement l'amour du maillot. Après les 'fils de X,Y, Z' ça ne marche quasi jamais. Des joueurs dans ce cas qui finissent vraiment en top player je vois pas trop, ptet les Thuram ou Maldini. Le reste je vois pas trop.
Jusqu'à 6 ans dit tu ? Je comprends mieux tes commentaires 👊⚽
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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🚨 Luis Campos 🇵🇹 ira à Moscou pour poursuivre les pourparlers concernant Aleksey Bratrakov 🇷🇺, lorsque la campagne de LDC du PSG sera terminée. Un transfert vers Paris est envisagé. ☀️ Il n’y aura plus de scouts envoyés pour superviser les matchs du Lokomotiv Moscou, le club
🚨 Un autre joueur Russe au PSG❓🇷🇺 À l’occasion de Lokomotiv Moscou/Zenit St Petersburg hier soir, des recruteurs du PSG étaient présents pour observer Aleksey Batrakov (20 ans) 🇷🇺 ! 🎙️L’agent du meneur de jeu a déclaré hier: « Des recruteurs du PSG étaient présents aux