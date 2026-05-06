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Le PSG en pole sur un prodige russe à 25ME

PSG06 mai , 12:40
parNathan Hanini
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Considéré comme l’un des grands espoirs du football russe, Alexeï Batrakov est courtisé par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. À l’approche du mercato estival, Luis Campos va lui-même avancer sur le dossier du joueur du Lokomotiv Moscou.
Joueur majeur du Lokomotiv Moscou, Alexeï Batrakov est suivi par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. Le milieu offensif de 20 ans effectue un exercice solide avec le club, troisième du championnat. En 27 apparitions, l’international russe compte déjà treize buts et dix passes décisives cette saison (17 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues). Luis Campos compte rencontrer le joueur dans les prochaines semaines. L’agent du joueur avait confirmé en avril dernier l’intérêt du club de la capitale pour le jeune milieu de terrain né en 2005. Pour une rencontre face au Zénith Saint-Pétersbourg (0-0), des recruteurs avaient été dépêchés par le directeur sportif du club de la capitale. Depuis, le suivi se poursuit concernant Alexeï Batrakov. À l’approche du mercato estival, le club champion d’Europe va accélérer les choses.

Le Paris Saint-Germain veut accélérer sur le dossier Alexeï Batrakov

Selon les informations dévoilées sur X (anciennement Twitter) du compte Mega PSG, Luis Campos va se rendre lui-même en Russie à l’issue de la campagne de la Ligue des champions pour le convaincre de signer au Paris Saint-Germain. Pour rappel, le club de la capitale n’est pas le seul à suivre ce profil. Le FC Porto est également intéressé par la signature de l’international russe. Prolongé l’été dernier jusqu’en 2029, le milieu de terrain de 20 ans possède une clause libératoire à 16 millions d’euros selon le média Championnat. Les choses devraient donc s’accélérer dans les prochaines semaines. Après Matveï Safonov, le club de la capitale est sur le point de conclure un nouveau coup dans le championnat russe. Alexeï Batrakov reste un grand espoir aux yeux de sa sélection. En cas de signature du côté de l’hexagone, la pression s’accentuera un peu plus sur le natif d’Orekhovo-Zouïevo.
A. Batrakov

A. Batrakov

RussiaRussie Âge 20 Milieu

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs27
Buts13
Passes décisives9
Jaune8
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Sauf exception avec ego surdimensionné, les jeunes que l'on fait vraiment progresser développent plus facilement l'amour du maillot. Après les 'fils de X,Y, Z' ça ne marche quasi jamais. Des joueurs dans ce cas qui finissent vraiment en top player je vois pas trop, ptet les Thuram ou Maldini. Le reste je vois pas trop.

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Jusqu'à 6 ans dit tu ? Je comprends mieux tes commentaires 🫪👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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