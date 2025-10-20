Le PSG champion « sans se donner à fond », il prend les paris

Deuxième de Ligue 1 après huit journées, le PSG a perdu son fauteuil de leader ce week-end au profit de l’OM. Rien de très alarmant pour Luis Enrique, lequel gère son effectif sans prendre aucun risque pour l’instant.

Handicapé par une avalanche de blessures depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain n’est plus leader de la Ligue 1. Accrochée par Strasbourg vendredi soir au Parc des Princes (3-3) , l’équipe de Luis Enrique a laissé l’occasion à l’OM de lui chiper sa première place. Une opportunité saisie par les Marseillais, larges vainqueurs du Havre samedi (6-2). Rien n’est évidemment définitif aussi tôt dans la saison mais à Marseille, on commence à croire qu’un miracle est possible au vu de la compétitivité affichée par l’équipe de Roberto De Zerbi ces dernières semaines.

Du côté parisien, on refuse toutefois de céder à la panique. Journaliste pour ici Paris Île-de-France, Romain Beddouk est plutôt confiant à l’idée de voir le PSG champion en fin de saison et cela même sans se donner complètement à fond en Ligue 1. « La question c'est de savoir si Luis Enrique est forcé d’aligner ces compositions d’équipe « moins fortes » ou si c’est un vrai choix ? Bah un peu des deux. Il est forcément contraint par les blessures de Dembélé Doué Neves Ruiz ou Marquinhos. Mais dans sa gestion des autres, je pense que Luis Enrique voit plus loin qu’une première place perdue mi-octobre » explique Romain Beddouk avant de poursuivre.

« Il ne va pas prendre de risque avec le physique de ses joueurs pour aller chercher un succès en Ligue 1. La preuve vendredi. Paris est mené 3-1 par Strasbourg et ni Vitinha ni Hakimi n’ont bougé un orteil du banc de touche. Je pense que Luis Enrique se dit que son équipe peut se permettre quelques accrocs et a assez de marge pour être champion sans se donner à fond continuellement. C’est ce qu’il s’est passé l’an dernier : le PSG a été en gestion pendant plusieurs mois sur la deuxième partie de saison sans perdre beaucoup de points » analyse notre confrère, pas inquiet par le classement actuel et par le début de saison mitigé du PSG. Avec deux matchs nuls et une défaite en huit journées, l’équipe de Luis Enrique a déjà grillé quelques jokers. Mais le retour des blessés devrait permettre au coach espagnol d’avoir plus de latitude dans ses choix. Suffisant pour reprendre la place de leader à l’OM ?