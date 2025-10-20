Le PSG champion « sans se donner à fond », il prend les paris

Non sur les images avant ligne, la main ne touche pas encore le ballon. Le ballon longe le bras. Donc il est facile de faire un arrêt sur l'image ici. Quand on regarde les divers angles, on voit que le ballon touche la main plus tard et sur la ligne des 6 mètres. Puis c'est carrément une tentative volontaire d'arrêter le ballon
la, a part dire que la double peine c est nul, l arbitre utilise la regle rien de plus. c est nul pour le foot, c est nul pour Le Havre, mais c est la regle
entre dire corruption et dire les arbitres sont mauvais ya un monde
Et celui de Lyon. Même s'ils l'ont raté, le ballon touche la cuisse puis le coude qui semble assez proche du corps
Ce n'est pas très cool de le comparer à ce magouilleur😂il lui faudrait beaucoup d'enveloppes.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
Unis par la passion, engagés pour la cause. 🎀