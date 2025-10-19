ICONSPORT_273928_0240

PSG : Luis Enrique fou de rage après le match contre Strasbourg

PSG19 oct. , 10:00
parMehdi Lunay
Vendredi soir, le PSG a arraché le nul 3-3 contre Strasbourg après un match spectaculaire. La rencontre a fait le bonheur des observateurs neutres, mais pas du tout de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol a mis ses joueurs sous pression.
Une superbe publicité pour la Ligue 1, une magnifique bataille d'entraîneurs ambitieux ou encore une orgie de football. Le match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg (3-3) vendredi a accumulé les qualificatifs. Tous les observateurs ont loué cette rencontre au scénario fou. La performance alsacienne était mise en avant car les équipes regardant le PSG dans les yeux au Parc ne sont pas légion. Cependant, Paris recevait aussi quelques louanges pour sa capacité de réaction. Les Parisiens sont quand même revenus de 1-3 à 3-3 en 25 minutes.

Le vestiaire du PSG a tremblé vendredi

De plus, le PSG évoluait sans de nombreux cadres blessés. Zaire-Emery jouait latéral tout comme Lucas Hernandez. Désiré Doué était au milieu de terrain en compagnie de Senny Mayulu et de Kang-In Lee. Ces éléments et la préparation estivale tronquée des Parisiens devaient rendre indulgent Luis Enrique. Ce ne fut pas du tout le cas selon le journaliste Achille Ash. Sur X, il rapporte un après-match très tendu dans le vestiaire parisien. Luis Enrique a piqué une grosse colère et il a lancé un ultimatum à ses troupes.
« À la fin de la rencontre, le vestiaire du PSG aurait tremblé sous l’impulsion de Luis Enrique fort mécontent de la prestation de son équipe hier soir. Le coach attendrait une réaction de son groupe dès mardi soir en Ligue des champions face au Bayer Leverkusen », a t-il révélé sur le réseau social d'Elon Musk. Certains trouveront cette réaction excessive alors que le PSG est en sous-effectif. Mais, Luis Enrique assume depuis longtemps une exigence extrême avec ses joueurs. C'est le prix de la réussite la saison passée et la recette pour continuer à briller dans les prochains mois.

Ligue 1

17 octobre 2025 à 20:45
Paris Saint Germain
Barcola6'Ramos58'Mayulu79'
3
3
Match terminé
Strasbourg
Panichelli26'da Silva Moreira41'Panichelli49'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
R. Gonçalves Soares Luís
StrasbourgStrasbourg
SORT
I. Doukoure
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
90
ENTRE
N. Mendes
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
S. Mayulu
Paris Saint GermainParis Saint Germain
But
79
S. Mayulu
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Carton jaune
74
K. Lee
Paris Saint GermainParis Saint Germain
