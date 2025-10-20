PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

Le Paris Saint-Germain prépare tranquillement son mercato, même s'il ne faut pas s'attendre à des folies en janvier prochain. Mais le PSG s'intéresse tout de même à Morgan Rogers, le nouveau prodige du football anglais.

Très prudent cet été avec les seules signatures de Lucas Chevalier et llya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain sait qu'il va devoir apporter du sang neuf dans le vestiaire de Luis Enrique. Luis Campos, qui a débarqué sur les réseaux sociaux à la surprise générale , cherche donc des joueurs dont le profil va plaire à l'entraîneur parisien, lequel est le seul à décider des suites à donner à ces pistes. Et selon CaughtOffside , les champions d'Europe en titre seraient très intéressés par Morgan Rogers, le milieu offensif de 23 ans d'Aston Villa et de l'équipe d'Angleterre. Il est vrai qu'avec ses 14 buts et 16 passes décisives, la saison passée, le milieu offensif anglais a frappé fort et voit donc plusieurs gros clubs lui tourner autour. Cet été, les dirigeants d'Aston Villa ont même repoussé fermement l'assaut de Manchester City, qui voulait s'offrir Rogers.

Le PSG n'est pas le seul à vouloir Morgan Rogers

Cependant, alors que Morgan Rogers est lié contractuellement avec Aston Villa jusqu'en 2030, son départ pourrait rapidement devenir d'actualité, explique le média spécialisé anglais. Aston Villa serait en effet prêt à étudier des offres à partir de 90 millions d'euros pour éventuellement laisser filer l'international anglais. Après un début de saison compliqué en Premier League , l'équipe d'Unai Emery va nettement mieux, et les dirigeants pensent que l'heure est probablement venue de faire des ajustements dans l'effectif. C'est pour cela que les offres pour Rogers seront étudiées.

Le PSG en concurrence avec les cadors anglais

Outre le Paris Saint-Germain, qui a l'avantage de ne pas évoluer en Premier League et donc de ne pas être un concurrent direct d'Aston Villa, Chelsea, Liverpool et donc Manchester City ont également un oeil attentif à la situation de Morgan Rogers. Ce dernier, qui est en 2025 le meilleur passeur décisif du championnat d'Angleterre, aura évidemment son mot à dire au moment où il va très certainement disputer le prochain Mondial avec les Three Lions. L'occasion pour toute la planète de découvrir pourquoi Aston Villa réclame 90 millions d'euros pour son joueur.