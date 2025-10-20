ICONSPORT_269769_0163

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

PSG20 oct. , 8:20
parClaude Dautel
Le Paris Saint-Germain prépare tranquillement son mercato, même s'il ne faut pas s'attendre à des folies en janvier prochain. Mais le PSG s'intéresse tout de même à Morgan Rogers, le nouveau prodige du football anglais.
Très prudent cet été avec les seules signatures de Lucas Chevalier et llya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain sait qu'il va devoir apporter du sang neuf dans le vestiaire de Luis Enrique. Luis Campos, qui a débarqué sur les réseaux sociaux à la surprise générale, cherche donc des joueurs dont le profil va plaire à l'entraîneur parisien, lequel est le seul à décider des suites à donner à ces pistes. Et selon CaughtOffside, les champions d'Europe en titre seraient très intéressés par Morgan Rogers, le milieu offensif de 23 ans d'Aston Villa et de l'équipe d'Angleterre. Il est vrai qu'avec ses 14 buts et 16 passes décisives, la saison passée, le milieu offensif anglais a frappé fort et voit donc plusieurs gros clubs lui tourner autour. Cet été, les dirigeants d'Aston Villa ont même repoussé fermement l'assaut de Manchester City, qui voulait s'offrir Rogers.

Le PSG n'est pas le seul à vouloir Morgan Rogers

Cependant, alors que Morgan Rogers est lié contractuellement avec Aston Villa jusqu'en 2030, son départ pourrait rapidement devenir d'actualité, explique le média spécialisé anglais. Aston Villa serait en effet prêt à étudier des offres à partir de 90 millions d'euros pour éventuellement laisser filer l'international anglais. Après un début de saison compliqué en Premier League, l'équipe d'Unai Emery va nettement mieux, et les dirigeants pensent que l'heure est probablement venue de faire des ajustements dans l'effectif. C'est pour cela que les offres pour Rogers seront étudiées.

Le PSG en concurrence avec les cadors anglais

Outre le Paris Saint-Germain, qui a l'avantage de ne pas évoluer en Premier League et donc de ne pas être un concurrent direct d'Aston Villa, Chelsea, Liverpool et donc Manchester City ont également un oeil attentif à la situation de Morgan Rogers. Ce dernier, qui est en 2025 le meilleur passeur décisif du championnat d'Angleterre, aura évidemment son mot à dire au moment où il va très certainement disputer le prochain Mondial avec les Three Lions. L'occasion pour toute la planète de découvrir pourquoi Aston Villa réclame 90 millions d'euros pour son joueur.
Derniers commentaires

L'OL a trouvé son sauveur

Je te mets juste face a tes contradictions... Les 2 derniers matchs que tu perds , tu dis toi meme que Nice et Toulouse ne merite pas, par contre quand toi tu gagnes de cette maniere contre Losc , LENS oU les sardines, tu ne le dis plus dans ce sens la.. MAUVAISE FOI QUAND TU NOUS TIENS!!

L'OL a trouvé son sauveur

ca arrive c'est cyclique sauf quand tu as un ultra riche a la tete de ton club et encore ca peut aussi arriver.. Y a eu le covid l'affaire mediapro puis textor trop de depense mauvaise gestion etc c'est comme ca faut faire avec .. On a quand meme une demi de ldc en 2020 et un 1/4 de c3 en 2025 c'est pas l'extase mais ca pourrait etre pire. La on est loin en terme de budget et d'effectif faut faire avec

L'OL a trouvé son sauveur

Pourquoi pas merité? alors toulouse et nice merite leur victoire en faisant du bus avec contre rapide et quand c'est lyon c'est pas merité? Sans compter le scandale rennes .. avec un vrai arbitrage On a autant de point que le premier ...

L'OL a trouvé son sauveur

Et les vaches maigres, ca fait plus de 6/7 ans maintenant que ca a commencé, t'as un train de retard quoi... Quand on voit que vous ne vous qualifiez plus pour la champion league depuis 6 saisons maintenant

L'OL a trouvé son sauveur

ET le contenu de ceux que tu gagnes mais que tu méritais pas, t'en parles pas hein? Contre Lens, Losc ou les sardines par exemple hein...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

