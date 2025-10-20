PSG : Leverkusen offre deux jolis cadeaux à Paris

Je te mets juste face a tes contradictions... Les 2 derniers matchs que tu perds , tu dis toi meme que Nice et Toulouse ne merite pas, par contre quand toi tu gagnes de cette maniere contre Losc , LENS oU les sardines, tu ne le dis plus dans ce sens la.. MAUVAISE FOI QUAND TU NOUS TIENS!!
ca arrive c'est cyclique sauf quand tu as un ultra riche a la tete de ton club et encore ca peut aussi arriver.. Y a eu le covid l'affaire mediapro puis textor trop de depense mauvaise gestion etc c'est comme ca faut faire avec .. On a quand meme une demi de ldc en 2020 et un 1/4 de c3 en 2025 c'est pas l'extase mais ca pourrait etre pire. La on est loin en terme de budget et d'effectif faut faire avec
Pourquoi pas merité? alors toulouse et nice merite leur victoire en faisant du bus avec contre rapide et quand c'est lyon c'est pas merité? Sans compter le scandale rennes .. avec un vrai arbitrage On a autant de point que le premier ...
Et les vaches maigres, ca fait plus de 6/7 ans maintenant que ca a commencé, t'as un train de retard quoi... Quand on voit que vous ne vous qualifiez plus pour la champion league depuis 6 saisons maintenant
ET le contenu de ceux que tu gagnes mais que tu méritais pas, t'en parles pas hein? Contre Lens, Losc ou les sardines par exemple hein...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
🚨 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗘𝗥 🇫🇷 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝟵 𝗠𝗢𝗜𝗦 𝗗𝗘 𝗕𝗟𝗘𝗦𝗦𝗨𝗥𝗘 ! ⚽️🔙 Victoire 4-3 du Bayer Leverkusen. ✅