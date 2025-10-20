Terrier Bayer

PSG : Leverkusen offre deux jolis cadeaux à Paris

PSG20 oct. , 10:00
parAlexis Rose
0
Face à Leverkusen en Ligue des Champions mardi, le Paris Saint-Germain aura la chance de ne pas affronter les deux joueurs qui ont sauvé le Bayer le week-end dernier en Bundesliga.
Assez loin du niveau affiché à l’époque de Xabi Alonso, parti au Real Madrid après trois énormes saisons à Leverkusen, le Bayer n’en reste pas moins une équipe difficile à affronter. Surtout qu’après un début de saison difficile, le club allemand s’est bien relancé sous les ordres de Kasper Hjulmand. Depuis la nomination du coach danois à la mi-septembre, le Bayer est effectivement invaincu (4 victoires, 3 nuls) et reste même sur un très beau succès sur la pelouse de Mayence.
Puisque lors de leur déplacement de samedi en Bundesliga, Leverkusen a ramené les trois points grâce à une victoire 4-3, acquise avec deux joueurs inattendus. D'abord grâce à Jonas Hofmann. Aligné dans le onze de départ après un début de saison au purgatoire, l’ailier droit de 33 ans a provoqué un penalty et délivré une passe décisive. Puis en fin de match, le Français Martin Terrier, de retour neuf mois après sa rupture du tendon d'Achille, a marqué le dernier but pour permettre à son équipe de remonter dans le Top 5 du championnat allemand.

Le Bayer privé de Terrier et Hofmann

Chauds bouillant, ces deux éléments offensifs ne pourront toutefois pas jouer face au PSG en Ligue des Champions ce mardi. Malgré les nombreux blessés, et alors que ces retours auraient pu tomber à pic avant ce match important, Hjulmand devra se passer de Terrier et Hofmann. La faute à ses dirigeants qui n’avaient pas trouvé bon de les inscrire dans leur liste UEFA en septembre dernier. Laissés de côté au profit d’autres éléments comme Tella, Poku, Schick ou Echeverri, qui ne sont pas vraiment utilisés par le nouveau coach, le Français et l’Allemand regarderont donc ce match de C1 entre le Bayer et le PSG depuis les tribunes. De quoi rappeler de bons souvenirs au PSG, qui avait vu Nick Woltemade piégé pour la même raison la saison passée avec Stuttgart pour une belle victoire 4-1 de Paris en Allemagne. Rebelote mardi à la BayArena ?
M. Terrier

M. Terrier

FranceFrance Âge 28 Attaquant

Bundesliga

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

L'OL a trouvé son sauveur

Je te mets juste face a tes contradictions... Les 2 derniers matchs que tu perds , tu dis toi meme que Nice et Toulouse ne merite pas, par contre quand toi tu gagnes de cette maniere contre Losc , LENS oU les sardines, tu ne le dis plus dans ce sens la.. MAUVAISE FOI QUAND TU NOUS TIENS!!

L'OL a trouvé son sauveur

ca arrive c'est cyclique sauf quand tu as un ultra riche a la tete de ton club et encore ca peut aussi arriver.. Y a eu le covid l'affaire mediapro puis textor trop de depense mauvaise gestion etc c'est comme ca faut faire avec .. On a quand meme une demi de ldc en 2020 et un 1/4 de c3 en 2025 c'est pas l'extase mais ca pourrait etre pire. La on est loin en terme de budget et d'effectif faut faire avec

L'OL a trouvé son sauveur

Pourquoi pas merité? alors toulouse et nice merite leur victoire en faisant du bus avec contre rapide et quand c'est lyon c'est pas merité? Sans compter le scandale rennes .. avec un vrai arbitrage On a autant de point que le premier ...

L'OL a trouvé son sauveur

Et les vaches maigres, ca fait plus de 6/7 ans maintenant que ca a commencé, t'as un train de retard quoi... Quand on voit que vous ne vous qualifiez plus pour la champion league depuis 6 saisons maintenant

L'OL a trouvé son sauveur

ET le contenu de ceux que tu gagnes mais que tu méritais pas, t'en parles pas hein? Contre Lens, Losc ou les sardines par exemple hein...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

