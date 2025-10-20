PSG : Leverkusen offre deux jolis cadeaux à Paris

Face à Leverkusen en Ligue des Champions mardi, le Paris Saint-Germain aura la chance de ne pas affronter les deux joueurs qui ont sauvé le Bayer le week-end dernier en Bundesliga.

Assez loin du niveau affiché à l’époque de Xabi Alonso, parti au Real Madrid après trois énormes saisons à Leverkusen, le Bayer n’en reste pas moins une équipe difficile à affronter. Surtout qu’après un début de saison difficile, le club allemand s’est bien relancé sous les ordres de Kasper Hjulmand. Depuis la nomination du coach danois à la mi-septembre, le Bayer est effectivement invaincu (4 victoires, 3 nuls) et reste même sur un très beau succès sur la pelouse de Mayence.

Puisque lors de leur déplacement de samedi en Bundesliga, Leverkusen a ramené les trois points grâce à une victoire 4-3, acquise avec deux joueurs inattendus. D'abord grâce à Jonas Hofmann. Aligné dans le onze de départ après un début de saison au purgatoire, l’ailier droit de 33 ans a provoqué un penalty et délivré une passe décisive. Puis en fin de match, le Français Martin Terrier, de retour neuf mois après sa rupture du tendon d'Achille, a marqué le dernier but pour permettre à son équipe de remonter dans le Top 5 du championnat allemand.

Le Bayer privé de Terrier et Hofmann

Chauds bouillant, ces deux éléments offensifs ne pourront toutefois pas jouer face au PSG en Ligue des Champions ce mardi. Malgré les nombreux blessés, et alors que ces retours auraient pu tomber à pic avant ce match important, Hjulmand devra se passer de Terrier et Hofmann. La faute à ses dirigeants qui n’avaient pas trouvé bon de les inscrire dans leur liste UEFA en septembre dernier. Laissés de côté au profit d’autres éléments comme Tella, Poku, Schick ou Echeverri, qui ne sont pas vraiment utilisés par le nouveau coach, le Français et l’Allemand regarderont donc ce match de C1 entre le Bayer et le PSG depuis les tribunes. De quoi rappeler de bons souvenirs au PSG, qui avait vu Nick Woltemade piégé pour la même raison la saison passée avec Stuttgart pour une belle victoire 4-1 de Paris en Allemagne. Rebelote mardi à la BayArena ?