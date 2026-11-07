Le PSG bloque Pacho, le Barça fonce sur Beraldo

A la recherche d’un défenseur central dans l’optique du mois de janvier, Barcelone rêve de Willian Pacho. Face au refus catégorique du PSG, le club barcelonais pourrait se rabattre sur Lucas Beraldo.

Le site Fichajes explique que face au refus catégorique du club parisien de se séparer de son défenseur équatorien, Barcelone a activé une autre piste au Paris Saint-Germain. Il s’agit de Lucas Beraldo, lequel n’est pas un titulaire aux yeux de Luis Enrique et qui oscille entre la défense et le milieu de terrain depuis plusieurs mois. A Barcelone, on apprécie la qualité technique et la polyvalence de Beraldo, à tel point que l’entraîneur Hansi Flick en ferait une piste sérieuse pour le mercato hivernal.

Un intérêt du Barça pour Beraldo

D’autres noms sont évoqués, dont ceux de Tomori (Milan AC), Reis (Manchester City), Hincapié (Arsenal) ou encore Hato (Chelsea) et Tah (Bayern Munich). Le directeur sportif Deco et le président Joan Laporta étudient actuellement toutes les options et trancheront en janvier prochain. Une chose est en tout cas certaine, les défenseurs centraux du PSG ont une cote énorme auprès de l’état-major de Barcelone. Reste à voir si, après avoir dit non de façon catégorique à un départ de Pacho, le Paris Saint-Germain se montrera davantage ouvert à une vente de Lucas Beraldo. Et si oui, pour quel prix alors que le Brésilien est lié au PSG jusqu’en 2031 et que sa valeur marchande se situe selon Transfermarkt à hauteur de 22 millions d’euros.