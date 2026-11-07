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Le PSG bloque Pacho, le Barça fonce sur Beraldo

Le PSG bloque Pacho, le Barça fonce sur Beraldo

PSG
parCorentin Facy
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A la recherche d’un défenseur central dans l’optique du mois de janvier, Barcelone rêve de Willian Pacho. Face au refus catégorique du PSG, le club barcelonais pourrait se rabattre sur Lucas Beraldo.
Le FC Barcelone ne s’en cache pas, l’objectif est de recruter un défenseur central dans l’optique du prochain mercato hivernal. Hansi Flick souhaite faire venir un joueur capable de suppléer l’excellent Pau Cubarsi, et le champion d’Espagne en titre n’a pas hésité à viser du très lourd. Le nom de Willian Pacho a effectivement été évoqué en Catalogne, comme ceux de Josko Gvardiol ou encore de Lisandro Martinez. Des pistes ambitieuses mais qui seront difficiles à mener à leur terme cet hiver. C’est en tout cas une certitude en ce qui concerne Willian Pacho, que le Paris SG va bloquer.
Le site Fichajes explique que face au refus catégorique du club parisien de se séparer de son défenseur équatorien, Barcelone a activé une autre piste au Paris Saint-Germain. Il s’agit de Lucas Beraldo, lequel n’est pas un titulaire aux yeux de Luis Enrique et qui oscille entre la défense et le milieu de terrain depuis plusieurs mois. A Barcelone, on apprécie la qualité technique et la polyvalence de Beraldo, à tel point que l’entraîneur Hansi Flick en ferait une piste sérieuse pour le mercato hivernal.

Un intérêt du Barça pour Beraldo

D’autres noms sont évoqués, dont ceux de Tomori (Milan AC), Reis (Manchester City), Hincapié (Arsenal) ou encore Hato (Chelsea) et Tah (Bayern Munich). Le directeur sportif Deco et le président Joan Laporta étudient actuellement toutes les options et trancheront en janvier prochain. Une chose est en tout cas certaine, les défenseurs centraux du PSG ont une cote énorme auprès de l’état-major de Barcelone. Reste à voir si, après avoir dit non de façon catégorique à un départ de Pacho, le Paris Saint-Germain se montrera davantage ouvert à une vente de Lucas Beraldo. Et si oui, pour quel prix alors que le Brésilien est lié au PSG jusqu’en 2031 et que sa valeur marchande se situe selon Transfermarkt à hauteur de 22 millions d’euros.
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