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OM : Paixão est un problème, Genesio sort du silence

OM
parHadrien Rivayrand
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L'OM va mieux depuis quelques semaines et peut désormais travailler avec davantage de sérénité. Mais un joueur déçoit toujours dans la cité phocéenne : Igor Paixão.
L'Olympique de Marseille a encore du travail, mais peut se réjouir de ses derniers résultats. La récente victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue Europa a donné un sérieux boost de confiance aux hommes de Bruno Genesio. L'entraîneur de l'OM refuse néanmoins de s'enflammer, d'autant qu'il sait que tout ne tient souvent qu'à un fil à Marseille. Si, sur le plan sportif, tout va beaucoup mieux pour les pensionnaires du Stade Vélodrome, certains joueurs suscitent encore de nombreux doutes. C'est le cas d'Igor Paixão, méconnaissable depuis quelque temps et critiqué par les supporters phocéens. Pour Bruno Genesio, la méforme du Brésilien s'explique toutefois.

Paixão défendu publiquement par Genesio 

En conférence de presse ces dernières heures, l'entraîneur marseillais a en effet pris la défense de Paixão : « Paixão ? Il n'y a aucun souci avec lui. On juge trop ses performances avec ses stats, mais moi, je juge surtout ce qu'il apporte à l'équipe. Il est en net progrès et tente des choses. Il est en train de digérer son transfert échoué de cet été. »

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Pas certain que cette sortie suffise à convaincre les amoureux de l'OM. Paixão voulait partir l'été dernier avant de finalement accepter de rester sur la Canebière. Cet hiver, le Brésilien pourrait de nouveau avoir la tête ailleurs. Une situation qui ne sera pas forcément simple à gérer pour son club, qui compte sur lui pour enchaîner les bons résultats. Ce dimanche soir, sur la pelouse du RC Lens, le joueur de 26 ans aura une belle occasion de répondre à ses détracteurs. À lui de ne pas passer à côté de cette grande affiche de Ligue 1.
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Bizarre ça gagne un match en Europe et il ne faut rien dire sur leur club qui était en déliquescence. Pourtant ca quitte rapidement la tribune quand ça perd

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On verra ce que ca donne mais est il fait pour le style ol? il a joué tous ces matchs avec une defense a 3 .. On est nombreux a ne pas etre fan de ce systeme a lyon qui n'a d'ailleurs presque jamais fonctionné .. pourquoi prendre un coach habitué a un systeme qui ne convient pas a l'equipe?

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Ce que tu dis... c'est exactement ce que dirait un veau. ^^

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Je préfère encore ce système boiteux que celui où il suffit de payer pour l'abandon des poursuites de certains pays.

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le dernier chapitre te correspond a merveille... décérébré qui vomis sa haine et sa frustration c'est ce que tu fais depuis des années!!!

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