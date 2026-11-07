OM : Paixão est un problème, Genesio sort du silence

L'OM va mieux depuis quelques semaines et peut désormais travailler avec davantage de sérénité. Mais un joueur déçoit toujours dans la cité phocéenne : Igor Paixão.

L'Olympique de Marseille a encore du travail, mais peut se réjouir de ses derniers résultats. La récente victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue Europa a donné un sérieux boost de confiance aux hommes de Bruno Genesio. L'entraîneur de l' OM refuse néanmoins de s'enflammer, d'autant qu'il sait que tout ne tient souvent qu'à un fil à Marseille. Si, sur le plan sportif, tout va beaucoup mieux pour les pensionnaires du Stade Vélodrome, certains joueurs suscitent encore de nombreux doutes. C'est le cas d'Igor Paixão, méconnaissable depuis quelque temps et critiqué par les supporters phocéens. Pour Bruno Genesio, la méforme du Brésilien s'explique toutefois.

Paixão défendu publiquement par Genesio

En conférence de presse ces dernières heures, l'entraîneur marseillais a en effet pris la défense de Paixão : « Paixão ? Il n'y a aucun souci avec lui. On juge trop ses performances avec ses stats, mais moi, je juge surtout ce qu'il apporte à l'équipe. Il est en net progrès et tente des choses. Il est en train de digérer son transfert échoué de cet été. »