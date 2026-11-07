Cahuzac justifie le 1-9, les Lensois demandent son départ
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
c’est surtout toi qui pleurniche … un vrai Zinzin 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Le joueur a raison de laisser miroiter "je sais pas" je vais " réfléchir" j'ai des " contacts ", les propositions ne lui manqueront pas Il attend les offres éventuelles pour décider, ce n'est pas interdit, il ira au plus offrant ce qui est de bonne guerre Il honore son contrat, là il arrive à terme il a le droit de s'interroger pour la suite de sa carrière sans se préoccuper du club qui ne se préoccupe pas de lui
C'est MOnsieur je penses tout savoir ! dans les faits, c'est l'idiot qui se trompe systématiquement
"Ce que tu dis... c'est exactement ce que dirait un veau." Il repete juste ce que tu dis à la fin de ton pavé mdr Tu t'auto insulte de veau désormais le fou du bus?
le fou du bus dans ses œuvres.... Va te faire soigner !!! Tu veux interdire aux gens de dire que le Ethan sera bientot en fin de contrat et qu'il risque de partir libre? t'es completement taré toi ma parole ! ca fait peur qu'un fou furieux ds ton genre ne soit pas interné
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11