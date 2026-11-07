Cahuzac justifie le 1-9, les Lensois demandent son départ

Face à la presse avant la réception de l’OM, Yannick Cahuzac est revenu sur l’humiliation subie par Lens contre Côme (1-9). Un discours qui ne fait pas mouche chez les supporters des Sang et Or.

Les Lensois ont subi une défaite historique pour leur club mais plus globalement pour le football français, mercredi sur la pelouse de Bollaert contre Côme (1-9). Un résultat terrible qui a forcément provoqué la colère du peuple Sang et Or , qui attend une réaction d’orgueil contre l’Olympique de Marseille ce dimanche. Yannick Cahuzac en a bien conscience. Présent face aux médias avant la réception des Phocéens, l’ancien joueur de Bastia a promis une révolte après une discussion franche avec son staff et ses joueurs.

« Je pense que ce qui est important, c’est de se dire les choses. C’est ce qu’on a fait, avec le staff, avec mes joueurs, on s’est dit ce qu’on avait à se dire comme une famille. A partir de ce moment-là, on peut repartir sur des bases saines. On peut repartir de l’avant. C’est une défaite qui fait mal mais on a aussi fait de bonnes choses en championnat. On doit s’appuyer sur ce que l’on fait du bien en championnat » a lancé l’entraîneur du RC Lens avant de conclure.

« Ca a été une défaite collective globale, on est tous responsables, moi le premier et je l’assume, je me remets en question. Quand on produit ce genre de prestation, on ne peut pas demander à nos supporters d’être heureux et de nous soutenir. On doit être à leur image. On va axer là-dessus. Notre public doit pouvoir s’identifier à notre équipe ». Un discours mobilisateur, qui peine néanmoins à convaincre ses détracteurs, lesquels sont de plus en plus nombreux au sein des supporters du RC Lens.

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« Le discours du coach. Il parle comme si on avait perdu 2-0 contre le Havre », « Cahuzac il vient de perdre un match amical 2-0 où il vient de se manger 9 à 1 en LDC à domicile ? Le ton, la posture, le discours….rien ne va », « Les types prennent 1-9 à domicile et viennent nous dire qu'ils se sont justes parlé ? Vous souillez l'image du club, les valeurs et c’est ce que vous répondez ? Dehors », « Arrête de penser et de parler, si tu perds contre l’OM ça dégage » ou encore « Cahu discours d'un entraîneur de DH… » peut-on lire sur X, où la grogne est de plus en plus forte à l’encontre du successeur de Dino Toppmöller. Pour ceux qui en doutaient, la pression sera immense sur Yannick Cahuzac dimanche à l’occasion de Lens-OM.