L1 : Harit de retour pour Lens-OM
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De quoi tu te plains encore … ta mère t’as bien chié et tu t’accroches 😂
c’est surtout toi qui pleurniche … un vrai Zinzin 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Le joueur a raison de laisser miroiter "je sais pas" je vais " réfléchir" j'ai des " contacts ", les propositions ne lui manqueront pas Il attend les offres éventuelles pour décider, ce n'est pas interdit, il ira au plus offrant ce qui est de bonne guerre Il honore son contrat, là il arrive à terme il a le droit de s'interroger pour la suite de sa carrière sans se préoccuper du club qui ne se préoccupe pas de lui
C'est MOnsieur je penses tout savoir ! dans les faits, c'est l'idiot qui se trompe systématiquement
"Ce que tu dis... c'est exactement ce que dirait un veau." Il repete juste ce que tu dis à la fin de ton pavé mdr Tu t'auto insulte de veau désormais le fou du bus?
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11