L1 : Harit de retour pour Lens-OM

LOSC : Mbappé en fin de contrat, il va faire une Kylian façon PSG

Le joueur a raison de laisser miroiter "je sais pas" je vais " réfléchir" j'ai des " contacts ", les propositions ne lui manqueront pas Il attend les offres éventuelles pour décider, ce n'est pas interdit, il ira au plus offrant ce qui est de bonne guerre Il honore son contrat, là il arrive à terme il a le droit de s'interroger pour la suite de sa carrière sans se préoccuper du club qui ne se préoccupe pas de lui