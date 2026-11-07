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L1 : Harit de retour pour Lens-OM

L1 : Harit de retour pour Lens-OM

OM
parCorentin Facy
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Forfait contre le Bayer Leverkusen et jusqu'ici incertain pour le déplacement à Lens, Amine Harit sera bien de la partie. En forme avec l'OM ces dernières semaines, l'international marocain a effectué son retour à l'entraînement ce samedi à la veille du départ des joueurs marseillais dans le Nord. Amine Harit sera donc bien du voyage avec le groupe olympien. Reste à voir s'il sera titulaire à Bollaert alors que le trio Weah-Gouiri-Paixao a bien fonctionné en Allemagne cette semaine en Europa League.
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