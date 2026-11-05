L2 : Programme TV et résultats de la 12e journée
parAlexis Rose
12e journée de Ligue 2 :
Vendredi 6 novembre
20h00 : Montpellier Hérault - FC Metz (sur beIN Sports 1)
AS Nancy Lorraine - FC Sochaux (sur beIN Sports Max 5)
Grenoble Foot 38 - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 8)
Dijon FCO - Red Star FC (sur beIN Sports Max 6)
USL Dunkerque - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 4)
US Boulogne - FC Annecy (sur beIN Sports Max 7)
Samedi 7 novembre
14h00 : Clermont Foot - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 3)
20h00 : AS Saint-Etienne - Stade Lavallois (sur beIN Sports 1)
Pau FC - FC Nantes (sur beIN Sports 3)
Ligue 2
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Derniers commentaires
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Ligue 1
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