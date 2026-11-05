L2 : Programme TV et résultats de la 12e journée

12e journée de Ligue 2 :

Vendredi 6 novembre

20h00 : Montpellier Hérault - FC Metz (sur beIN Sports 1)

AS Nancy Lorraine - FC Sochaux (sur beIN Sports Max 5)

Grenoble Foot 38 - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 8)

Dijon FCO - Red Star FC (sur beIN Sports Max 6)

USL Dunkerque - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 4)

US Boulogne - FC Annecy (sur beIN Sports Max 7)

Samedi 7 novembre

14h00 : Clermont Foot - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports 3)

20h00 : AS Saint-Etienne - Stade Lavallois (sur beIN Sports 1)