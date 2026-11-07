EdF : Zidane fait dans les sentiments, il est écoeuré

L'équipe de France disputera deux matchs de Ligue des nations au mois de novembre. Zinédine Zidane a convoqué Robin Risser malgré la mauvaise dynamique du gardien du RC Lens.

Zinédine Zidane a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour les rencontres de l' équipe de France en Ligue des nations face à l'Italie et à la Turquie. Le nouveau sélectionneur des Bleus a concocté quelques surprises, avec notamment la présence de Pablo Pagis. L'ancien entraîneur du Real Madrid a également décidé de continuer à faire confiance à certains joueurs pourtant en manque de confiance. C'est notamment le cas de Robin Risser. Le portier du RC Lens traverse une période particulièrement difficile, lui qui a notamment encaissé neuf buts face à Côme en Ligue des champions. Pour Dave Appadoo, le Lensois n'aurait pas dû figurer dans la liste de Zinédine Zidane.

Risser crée un malaise ?

Sur le plateau de La Chaîne L'Équipe, le journaliste a en effet déclaré : « Cela n'a pas beaucoup de sens. C'est quelqu'un qui est sur beaucoup de scènes de crime sur des matchs de haut niveau avec le RC Lens. L'Équipe de France n'est pas une asso ni un club de thérapie où on va essayer de remettre en confiance un garçon. C'est le très haut niveau et c'est le message qu'il faut envoyer. C'est fini les statuts. Robin Risser, en ce moment, je n'aime ni ses performances ni ses attitudes. »

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Toujours est-il que le natif de Colmar aura l'occasion de souffler avec l'équipe de France. La confiance de Zidane à son égard reste forte, de quoi lui redonner également confiance. Mais la place de Risser ne tient qu'à un fil et une réaction est attendue de la part du gardien et de son club, le RC Lens, qui a encore la gueule de bois après l'humiliation subie face à Côme en Ligue des champions cette semaine.