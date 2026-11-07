Lukeba au Barça, l'OL touche le jackpot

Castello Lukeba pourrait prochainement quitter Leipzig. De quoi faire le bonheur de... l'Olympique Lyonnais, son club formateur.

Leipzig a la chance de pouvoir compter dans son effectif un joueur du talent de Castello Lukeba. Mais le club allemand va devoir en profiter tant qu'il le peut. Car le défenseur central français a des envies d'ailleurs de plus en plus prononcées. Il a d'ailleurs récemment changé d'agence, passant de BS Group International à Excellence Sport Nation. Pour beaucoup en Allemagne, ce changement annonce très certainement un transfert dès l'été prochain. Et les clubs intéressés ne manquent pas pour l'ancien joueur de l' Olympique Lyonnais

Lukeba, l'OL se prépare à récolter les millions

Selon les informations de Philipp Hinze, Castello Lukeba rêve notamment de signer au FC Barcelone. Son souhait est de rejoindre un club de premier plan afin d'être régulièrement sélectionné en équipe de France. À noter que la clause libératoire de Lukeba devrait passer de 80 à 65 millions d'euros à l'été 2027. De quoi attirer de nombreux clubs et faire le bonheur de... l'OL.

En effet, lors du départ de Lukeba pour Leipzig en 2023, les Gones avaient négocié un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value réalisée par le club allemand. Pour rappel, Lukeba avait rejoint Leipzig dans le cadre d'un transfert de 34 millions d'euros, bonus compris. De son côté, le club allemand devra générer plus de 100 millions d'euros de revenus grâce aux transferts l'été prochain. Une somme qui pourrait encore augmenter en cas d'échec dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.

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Lukeba fait partie des joueurs disposant de la plus grande valeur marchande au sein de l'effectif de Leipzig. Un départ semble donc quasiment acquis pour le natif de Lyon, ce qui pourrait permettre à l'OL de récupérer une somme intéressante pour assainir ses finances.