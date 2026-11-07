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Le Barça relégué en D2, le Real Madrid va pleurer

Liga
parHadrien Rivayrand
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L'affaire Negreira continue de faire parler en Espagne. Le Barça risque de lourdes sanctions, ce qui pourrait nuire au... Real Madrid.
Le FC Barcelone est toujours empêtré dans l'affaire Negreira. Les paiements supposés effectués par le club catalan à l'ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA) de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) pourraient coûter cher aux pensionnaires du Camp Nou. Les investigations se poursuivent et, s'il y a bien un club qui suit attentivement la situation, c'est le Real Madrid. Car l'écurie merengue pourrait elle aussi subir les conséquences économiques d'une éventuelle relégation du Barça si le club catalan était reconnu coupable.

Le Barça fait trembler le... Real ?

Sur la chaîne YouTube de Ramón Álvarez de Mon, le journaliste Pepe Kollins en a notamment dit plus sur l'actualité de l'affaire Negreira et les conséquences qu'elle pourrait avoir pour le Barça, mais aussi pour le Real Madrid : « Si le FC Barcelone est relégué en deuxième division, le Real Madrid subira lui aussi les conséquences de cette sanction sur les droits TV et le marketing. En revanche, si la sanction vient de l'UEFA, cela n'aura aucune conséquence économique pour le Real Madrid.
(...) Ce ne sont pas neuf années qui sont jugées, comme dans le cas de Manchester City, mais dix-sept. (...) Car les faits reprochés sont bien plus graves : nous parlons d'acheter le système arbitral. (...) Nous n'allons pas emprunter la voie la plus sévère, celle qui consisterait à reléguer le club ou à lui retirer des titres, comme dans le cas de Manchester City, car nous en subirions également les conséquences économiques, notamment sur les droits télévisés, le marketing, etc. »

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Pour Pepe Kollins, une intervention de l'UEFA serait préférable dans ce dossier. Une exclusion du Barça des compétitions européennes aurait, par exemple, moins de répercussions économiques pour la Liga. Tout le contraire d'une relégation du club catalan si une telle sanction était prononcée par les instances espagnoles. Pour rappel, la juge Alejandra Gil est en passe de boucler l'instruction de l'affaire Negreira, ce qui pourrait ouvrir la voie à un procès en 2027. Un procès qui se déroulerait sans le principal intéressé, atteint de la maladie d'Alzheimer.
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c’est surtout toi qui pleurniche … un vrai Zinzin 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Le joueur a raison de laisser miroiter "je sais pas" je vais " réfléchir" j'ai des " contacts ", les propositions ne lui manqueront pas Il attend les offres éventuelles pour décider, ce n'est pas interdit, il ira au plus offrant ce qui est de bonne guerre Il honore son contrat, là il arrive à terme il a le droit de s'interroger pour la suite de sa carrière sans se préoccuper du club qui ne se préoccupe pas de lui

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C'est MOnsieur je penses tout savoir ! dans les faits, c'est l'idiot qui se trompe systématiquement

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"Ce que tu dis... c'est exactement ce que dirait un veau." Il repete juste ce que tu dis à la fin de ton pavé mdr Tu t'auto insulte de veau désormais le fou du bus?

LOSC : Mbappé en fin de contrat, il va faire une Kylian façon PSG

le fou du bus dans ses œuvres.... Va te faire soigner !!! Tu veux interdire aux gens de dire que le Ethan sera bientot en fin de contrat et qu'il risque de partir libre? t'es completement taré toi ma parole ! ca fait peur qu'un fou furieux ds ton genre ne soit pas interné

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