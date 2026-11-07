Le Barça relégué en D2, le Real Madrid va pleurer

L'affaire Negreira continue de faire parler en Espagne. Le Barça risque de lourdes sanctions, ce qui pourrait nuire au... Real Madrid.

Le FC Barcelone est toujours empêtré dans l'affaire Negreira. Les paiements supposés effectués par le club catalan à l'ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA) de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) pourraient coûter cher aux pensionnaires du Camp Nou. Les investigations se poursuivent et, s'il y a bien un club qui suit attentivement la situation, c'est le Real Madrid. Car l'écurie merengue pourrait elle aussi subir les conséquences économiques d'une éventuelle relégation du Barça si le club catalan était reconnu coupable.

Le Barça fait trembler le... Real ?

Sur la chaîne YouTube de Ramón Álvarez de Mon, le journaliste Pepe Kollins en a notamment dit plus sur l'actualité de l'affaire Negreira et les conséquences qu'elle pourrait avoir pour le Barça, mais aussi pour le Real Madrid : « Si le FC Barcelone est relégué en deuxième division, le Real Madrid subira lui aussi les conséquences de cette sanction sur les droits TV et le marketing. En revanche, si la sanction vient de l'UEFA, cela n'aura aucune conséquence économique pour le Real Madrid.

(...) Ce ne sont pas neuf années qui sont jugées, comme dans le cas de Manchester City, mais dix-sept. (...) Car les faits reprochés sont bien plus graves : nous parlons d'acheter le système arbitral. (...) Nous n'allons pas emprunter la voie la plus sévère, celle qui consisterait à reléguer le club ou à lui retirer des titres, comme dans le cas de Manchester City, car nous en subirions également les conséquences économiques, notamment sur les droits télévisés, le marketing, etc. »

Pour Pepe Kollins, une intervention de l'UEFA serait préférable dans ce dossier. Une exclusion du Barça des compétitions européennes aurait, par exemple, moins de répercussions économiques pour la Liga. Tout le contraire d'une relégation du club catalan si une telle sanction était prononcée par les instances espagnoles. Pour rappel, la juge Alejandra Gil est en passe de boucler l'instruction de l'affaire Negreira, ce qui pourrait ouvrir la voie à un procès en 2027. Un procès qui se déroulerait sans le principal intéressé, atteint de la maladie d'Alzheimer.