OL : Fin du suspense, Carlos Vicens arrive à Lyon

Il y avait peu de doutes depuis plusieurs jours, mais Carlos Vicens va bien s’engager dans les prochaines heures en faveur de l’OL. Sa signature est confirmée par le journaliste Sacha Tavolieri.

« Carlos Vicens sera le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Confirmé » a publié notre confrère de Sky Sports, mettant fin au peu de suspense qui existait encore sur ce dossier. L’Olympique Lyonnais a étudié plusieurs pistes pour la succession de Paulo Fonseca, dont celle, assez sexy sur le papier, menant à Thiago Motta. L’Olympique Lyonnais tient le successeur de Paulo Fonseca. Grand favori pour le poste depuis le départ de l’entraîneur portugais au Sporting, Carlos Vicens va bel et bien devenir le nouveau coach de l’OL dans les jours à venir. Sur son compte X, le journaliste Sacha Tavolieri a confirmé l’information.a publié notre confrère de Sky Sports, mettant fin au peu de suspense qui existait encore sur ce dossier. L’Olympique Lyonnais a étudié plusieurs pistes pour la succession de Paulo Fonseca, dont celle, assez sexy sur le papier, menant à Thiago Motta.

L’entraîneur italien passé par la Juventus Turin, qui émargeait à 300.000 euros par mois chez les Bianconeri, était prêt à baisser ses émoluments sous la barre des 180.000 mensuels à Lyon. Un effort considérable mais pas suffisant pour récupérer le poste, lequel va donc être confié à Carlos Vicens. D’après les informations de DAZN, relayées par ailleurs sur notre site, l’Espagnol passé par Braga percevra un salaire de (seulement) 100.000 euros par mois à l’Olympique Lyonnais.