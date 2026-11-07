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OL : Fin du suspense, Carlos Vicens arrive à Lyon

OL : Fin du suspense, Carlos Vicens arrive à Lyon

OL
parCorentin Facy
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Il y avait peu de doutes depuis plusieurs jours, mais Carlos Vicens va bien s’engager dans les prochaines heures en faveur de l’OL. Sa signature est confirmée par le journaliste Sacha Tavolieri.
L’Olympique Lyonnais tient le successeur de Paulo Fonseca. Grand favori pour le poste depuis le départ de l’entraîneur portugais au Sporting, Carlos Vicens va bel et bien devenir le nouveau coach de l’OL dans les jours à venir. Sur son compte X, le journaliste Sacha Tavolieri a confirmé l’information. « Carlos Vicens sera le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Confirmé » a publié notre confrère de Sky Sports, mettant fin au peu de suspense qui existait encore sur ce dossier. L’Olympique Lyonnais a étudié plusieurs pistes pour la succession de Paulo Fonseca, dont celle, assez sexy sur le papier, menant à Thiago Motta.
L’entraîneur italien passé par la Juventus Turin, qui émargeait à 300.000 euros par mois chez les Bianconeri, était prêt à baisser ses émoluments sous la barre des 180.000 mensuels à Lyon. Un effort considérable mais pas suffisant pour récupérer le poste, lequel va donc être confié à Carlos Vicens. D’après les informations de DAZN, relayées par ailleurs sur notre site, l’Espagnol passé par Braga percevra un salaire de (seulement) 100.000 euros par mois à l’Olympique Lyonnais.

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Des émoluments bien inférieurs à ceux de Paulo Fonseca puisque le Portugais, en poste depuis près d’un an et demi et le départ de Pierre Sage, percevait lui un salaire très important de 400.000 euros bruts mensuels à l’OL. Ce salaire en faisant le deuxième entraîneur le mieux payé de Ligue 1 derrière Luis Enrique. Des standards financiers qui ne convenaient plus à la réalité économique de Lyon, qui va donc faire de sacrés économies avec la venue de Carlos Vicens.
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Bizarre ça gagne un match en Europe et il ne faut rien dire sur leur club qui était en déliquescence. Pourtant ca quitte rapidement la tribune quand ça perd

OL : Fin du suspense, Carlos Vicens arrive à Lyon

On verra ce que ca donne mais est il fait pour le style ol? il a joué tous ces matchs avec une defense a 3 .. On est nombreux a ne pas etre fan de ce systeme a lyon qui n'a d'ailleurs presque jamais fonctionné .. pourquoi prendre un coach habitué a un systeme qui ne convient pas a l'equipe?

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Ce que tu dis... c'est exactement ce que dirait un veau. ^^

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Je préfère encore ce système boiteux que celui où il suffit de payer pour l'abandon des poursuites de certains pays.

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le dernier chapitre te correspond a merveille... décérébré qui vomis sa haine et sa frustration c'est ce que tu fais depuis des années!!!

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