OL : Fin du suspense, Carlos Vicens arrive à Lyon
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Bizarre ça gagne un match en Europe et il ne faut rien dire sur leur club qui était en déliquescence. Pourtant ca quitte rapidement la tribune quand ça perd
On verra ce que ca donne mais est il fait pour le style ol? il a joué tous ces matchs avec une defense a 3 .. On est nombreux a ne pas etre fan de ce systeme a lyon qui n'a d'ailleurs presque jamais fonctionné .. pourquoi prendre un coach habitué a un systeme qui ne convient pas a l'equipe?
Ce que tu dis... c'est exactement ce que dirait un veau. ^^
Je préfère encore ce système boiteux que celui où il suffit de payer pour l'abandon des poursuites de certains pays.
le dernier chapitre te correspond a merveille... décérébré qui vomis sa haine et sa frustration c'est ce que tu fais depuis des années!!!
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11