Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

L'été dernier, malgré des lacunes évidentes dans l'effectif du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a voulu faire confiance aux jeunes joueurs de la réserve pour la nouvelle saison. Mais à quelques semaines du mercato hivernal 2026, il a fini par accepter l'idée qu'il fallait recruter de nouveaux joueurs.
La saison dernière, le Paris Saint-Germain a réussi à remporter la Ligue des champions malgré un manque de profondeur important à plusieurs postes de l'effectif. Le mercato estival aurait pu être l'occasion rêvée de combler ces trous, mais Luis Enrique a indiqué à sa direction qu'il tenterait d'utiliser les meilleurs jeunes joueurs de la réserve à la place. Deux mois après la fermeture du mercato estival, sa réflexion a bien changé : l'entraineur parisien est désormais résolu à l'idée de laisser sa direction lui apporter des renforts, indique Foot Mercato.

Luis Enrique est ok pour recruter

Nos confrères expliquent en effet que Luis Enrique est arrivé au bout de son ambition d'utiliser les Titis plutôt que des recrues d'expérience. Malgré quelques coups d'éclat depuis le début de la saison, la tendance est désormais plutôt à un mercato de janvier chargé. Foot Mercato précise que la direction parisienne a coché trois postes à renforcer absolument l'hiver prochain pour éviter de passer une deuxième moitié de saison compliquée. La piste menant à Eric Garcia en dit déjà long sur la première priorité en défense, lui qui est capable aussi bien de jouer dans l'axe que dans le couloir droit. Mais ce n'est pas tout.
Luis Enrique et Luis Campos vont travailler d'arrache-pied pour recruter un milieu de terrain expérimenté. L'entrejeu est un secteur en grande difficulté puisque seul le trio Ruiz - Neves - Vitinha a un niveau international. Enfin, un attaquant capable d'évoluer sur les ailes est aussi visé, à l'heure où Désiré Doué enchaîne les blessures et Bradley Barcola les prestations insipides. En tout cas, Luis Enrique aura eu le mérite d'essayer de lancer des pépites de la réserve, mais en tant que champion d'Europe qui veut conserver son titre, peut-être doit-il privilégier des recrutements à la manière de Khvicha Kvaratskhelia l'an passé.
Loading