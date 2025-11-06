Urgence au PSG, ça va bouger au mercato !

Malgré une faible profondeur de banc, le PSG n’avait pas prévu de recruter lors du mercato hivernal. Les blessures qui touchent le club de la capitale ces derniers jours changent néanmoins la donne.

Très peu actif lors du mercato cet été, le Paris Saint-Germain s’est contenté d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier pour renforcer son effectif. Une prudence que le club parisien paie cher cet automne avec des blessures en cascades. Mardi face au Bayern, le champion d’Europe en titre a perdu Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Achraf Hakimi pour plusieurs semaines. Des absences susceptibles de changer la stratégie du PSG pour le prochain mercato hivernal. Comme indiqué par ailleurs, le plan de Luis Enrique et de Luis Campos était initialement de ne pas recruter en janvier , où les bonnes opportunités sont rares même si c’est lors d’un mercato hivernal que Paris a réussi à recruter Khvicha Kvaratskhelia par exemple.

Dans son édition du jour, Le Parisien est néanmoins plus nuancé et laisse entendre qu’au vu des nombreux blessés des derniers jours, une ou deux recrues n’est pas inenvisageable pour le Paris Saint-Germain cet hiver. « La question d’un renforcement de l’effectif parisien cet hiver revient indéniablement sur le tapis. Avant d’affronter le Bayern Munich et alors qu’ils venaient de perdre Désiré Doué pour six semaines, au moins, les dirigeants n’envisageaient pas de se précipiter lors du prochain marché des transferts. Ces trois blessures peuvent-elles pousser le PSG à changer de stratégie ? » s'interroge Le Parisien avant de conclure.

« En l’état, ce n’est pas le cas et la direction sportive s’en tient, pour le moment, à son plan initial qui consiste à ne pas empiler les joueurs au sein du groupe champion d’Europe. Cela ne signifie pas, non plus, qu’il n’y aura pas de renforts à l’hiver 2026 » écrit le quotidien francilien, pour qui il ne faut pas encore être catégorique sur le fait qu’il n’y aura pas de recrue au Paris Saint-Germain cet hiver. Les blessures et les méformes de plusieurs joueurs sont susceptibles de rebattre les cartes dans l’esprit de Luis Campos et de Luis Enrique, lesquels vont surveiller les bonnes opportunités. En revanche, le PSG ne cédera à aucune folie et n’a pas l’intention de tomber dans le jeu de la surenchère en surpayant des joueurs malgré les limites de son effectif, plombé par les blessures depuis août dernier.