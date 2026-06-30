Le PSG a choisi Eli Kroupi, c'est confirmé

Eli Junior Kroupi est la cible n°1 du PSG pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Le club de la capitale va se rapprocher de Bournemouth pour négocier la venue du buteur français de 20 ans.

Le mercato estival s’anime au Paris Saint-Germain. Tandis que le club de la capitale est proche de finaliser les départs de Kang-in Lee, de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, Luis Campos est au travail pour compenser toutes ces pertes et renouveler le secteur offensif du club parisien. Magnhes Akliouche est l’une des pistes les plus chaudes du PSG . L’arrivée du Monégasque compensera numériquement le départ de Kang-in Lee. Luis Enrique souhaite désormais faire venir un numéro neuf, un poste dépourvu dans la capitale après le départ quasiment acté de Gonçalo Ramos à l’AC Milan.

Selon les informations de Team Talk, le double champion d’Europe a fait son choix et a jeté son dévolu sur Eli Junior Kroupi. L’avant-centre de Bournemouth a crevé l’écran avec les Cherries lors de la seconde partie de saison en Premier League et le Paris SG ne résistera pas à la tentation de l’intégrer à son ambitieux projet sportif, principalement axé sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Eli Junior Kroupi entre parfaitement dans cette politique, raison pour laquelle le club en fait son choix numéro un selon le média britannique.

Le PSG a choisi Eli Junior Kroupi

L’ancien Lorientais a déjà fait savoir en privé qu’il était très enthousiaste à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Cela étant, le plus difficile dans ce dossier sera de s’entendre avec les dirigeants de Bournemouth. Selon le média, les Cherries ne sont pas vendeurs et souhaiteraient conserver leur pépite française après une seule saison au plus haut niveau en Premier League. Pour arracher Eli Junior Kroupi de Bournemouth, le PSG va devoir signer un chèque monstrueux et il est probable que l’on s’approche des 100 millions d’euros.

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Une somme colossale que Luis Campos sera sans doute réticent à payer pour un joueur dont l’expérience est encore très limitée alors que Paris a affiché sa volonté à toute l’Europe de ne plus surpayer de joueurs. Les négociations vont donc se poursuivre dans les jours et les semaines à venir mais une chose est désormais certaine, Eli Junior Kroupi est la priorité du PSG pour le poste d’avant-centre la saison prochaine après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan pour 75 millions d’euros, et celui à venir de Randal Kolo Muani, probablement vers la Juventus Turin.