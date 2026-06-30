Le PSG a choisi Eli Kroupi, c'est confirmé

Le PSG a choisi Eli Kroupi, c'est confirmé

PSG30 juin , 15:00
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Eli Junior Kroupi est la cible n°1 du PSG pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Le club de la capitale va se rapprocher de Bournemouth pour négocier la venue du buteur français de 20 ans.
Le mercato estival s’anime au Paris Saint-Germain. Tandis que le club de la capitale est proche de finaliser les départs de Kang-in Lee, de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, Luis Campos est au travail pour compenser toutes ces pertes et renouveler le secteur offensif du club parisien. Magnhes Akliouche est l’une des pistes les plus chaudes du PSG. L’arrivée du Monégasque compensera numériquement le départ de Kang-in Lee. Luis Enrique souhaite désormais faire venir un numéro neuf, un poste dépourvu dans la capitale après le départ quasiment acté de Gonçalo Ramos à l’AC Milan.
Selon les informations de Team Talk, le double champion d’Europe a fait son choix et a jeté son dévolu sur Eli Junior Kroupi. L’avant-centre de Bournemouth a crevé l’écran avec les Cherries lors de la seconde partie de saison en Premier League et le Paris SG ne résistera pas à la tentation de l’intégrer à son ambitieux projet sportif, principalement axé sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Eli Junior Kroupi entre parfaitement dans cette politique, raison pour laquelle le club en fait son choix numéro un selon le média britannique.

Le PSG a choisi Eli Junior Kroupi

L’ancien Lorientais a déjà fait savoir en privé qu’il était très enthousiaste à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Cela étant, le plus difficile dans ce dossier sera de s’entendre avec les dirigeants de Bournemouth. Selon le média, les Cherries ne sont pas vendeurs et souhaiteraient conserver leur pépite française après une seule saison au plus haut niveau en Premier League. Pour arracher Eli Junior Kroupi de Bournemouth, le PSG va devoir signer un chèque monstrueux et il est probable que l’on s’approche des 100 millions d’euros.

Lire aussi

Kroupi veut signer au PSG, Luis Campos bloque toutKroupi veut signer au PSG, Luis Campos bloque tout
Une somme colossale que Luis Campos sera sans doute réticent à payer pour un joueur dont l’expérience est encore très limitée alors que Paris a affiché sa volonté à toute l’Europe de ne plus surpayer de joueurs. Les négociations vont donc se poursuivre dans les jours et les semaines à venir mais une chose est désormais certaine, Eli Junior Kroupi est la priorité du PSG pour le poste d’avant-centre la saison prochaine après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan pour 75 millions d’euros, et celui à venir de Randal Kolo Muani, probablement vers la Juventus Turin.
Articles Recommandés
Lol Et Dieu Endrick Pense Tres Fort A Eux
OL

L’OL et Dieu, Endrick pense très fort à eux

Cote Divoire Norvege Les Compos 19h Sur Bein 1 Et M6
Mondial 2026

Côte d’Ivoire - Norvège : les compos (19h sur BeIN 1 et M6)

Mbappe Dembele
Equipe de France

TV : France - Suède, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Lom Demande 8 Me Pour Rulli Deux Clubs Reagissent
OM

L’OM demande 8 ME pour Rulli, deux clubs réagissent

Fil Info

30 juin , 18:00
L’OL et Dieu, Endrick pense très fort à eux
30 juin , 17:36
Côte d’Ivoire - Norvège : les compos (19h sur BeIN 1 et M6)
30 juin , 17:31
TV : France - Suède, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
30 juin , 17:30
L’OM demande 8 ME pour Rulli, deux clubs réagissent
30 juin , 17:11
Officiel : Ansu Fati signe à Monaco jusqu’en 2030
30 juin , 17:05
OL : Blessure et longue indisponibilité pour Merah
30 juin , 17:00
Le PSG a trouvé le remplaçant de Ramos en Ligue 1
30 juin , 16:30
L’OL le déteste, il arrive pour un transfert
30 juin , 16:10
DNCG : Bordeaux exclu de toutes les compétitions !

Derniers commentaires

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Ça c’est dans plus belle la vie que tu peux le faire mais pas dans la vraie vie, tu penses bien que sont contrat stipule d’être entraineur de l’équipe première ! Si dans ta boite t’es technicien sav ont va pas te rétrogradé ailleurs

TV : France - Suède, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Ils les écrivent combien de temps en avance leurs articles pour parler de l'Allemagne en 8eme ?

DNCG : Bordeaux exclu de toutes les compétitions !

C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫

Officiel : Ansu Fati signe à Monaco jusqu’en 2030

Surprenant.

OL : Trois recrues officialisées le 1er juillet

Oui vue que c’est devenu l’ennemie public.

Ol Trois Recrues Officialisees Le 1er Juillet

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading