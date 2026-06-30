Le PSG a choisi Eli Kroupi, c'est confirmé

Ça c’est dans plus belle la vie que tu peux le faire mais pas dans la vraie vie, tu penses bien que sont contrat stipule d’être entraineur de l’équipe première ! Si dans ta boite t’es technicien sav ont va pas te rétrogradé ailleurs
Ils les écrivent combien de temps en avance leurs articles pour parler de l'Allemagne en 8eme ?
C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫
Surprenant.
Oui vue que c’est devenu l’ennemie public.
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