TV : Canal+ affaiblit le piratage avant la grande révolution

Avant le début de la saison, Canal+ a obtenu un verdict favorable dans sa lutte contre le piratage audiovisuel. Le mois dernier, le tribunal judiciaire de Paris a pris des mesures fortes pour mettre fin à ce fléau, en attendant un nouveau système qui permettra d’accélérer les démarches.

Diffuseur exclusif des compétitions européennes de l’UEFA et de la Premier League en France, Canal+ a frappé un grand coup contre le piratage. La chaîne dirigée par Maxime Saada va en effet bénéficier d’une décision prise par le tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet dernier. Ce jugement inédit de par son ampleur s’attaque à l’ensemble des intermédiaires techniques dont les pirates se servent pour contourner les restrictions déjà mises en place.

Parmi les mesures fortes annoncées, le verdict oblige notamment les quatre principaux opérateurs français, à savoir Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, sans compter ceux d’outre-mer, à neutraliser les accès aux contenus payants dans un délai de trois jours au maximum. La décision concerne aussi d’autres passages fréquemment utilisés. Ainsi, les moteurs de recherche Google Search et Microsoft Bing sont priés de déréférencer toutes les adresses signalées. Ces mesures seront applicables jusqu’au 30 mai 2027 pour la Premier League, tandis que la Ligue des Champions y aura droit jusqu’au 5 juin 2027, soit jusqu’au terme de la saison qui va bientôt débuter.

Bientôt un nouveau système

Viendra ensuite le moment de passer dans une nouvelle ère pour la lutte contre le piratage. Au lieu d’attendre les vérifications systématiques de l’Arcom, un processus parfois trop long sachant qu’un match dure généralement 90 minutes, un système automatisé permettra d’ajouter de nouvelles adresses en temps réel pendant les matchs en direct. Les chaînes payantes pourront donc réagir de manière instantanée sans passer par la voie judiciaire. Une révolution très attendue qui risque de frustrer pas mal d’utilisateurs.