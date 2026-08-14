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Maxime Saada - Canal+

TV : Canal+ affaiblit le piratage avant la grande révolution

TV14 août , 11:30
parEric Bethsy
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Avant le début de la saison, Canal+ a obtenu un verdict favorable dans sa lutte contre le piratage audiovisuel. Le mois dernier, le tribunal judiciaire de Paris a pris des mesures fortes pour mettre fin à ce fléau, en attendant un nouveau système qui permettra d’accélérer les démarches.
Diffuseur exclusif des compétitions européennes de l’UEFA et de la Premier League en France, Canal+ a frappé un grand coup contre le piratage. La chaîne dirigée par Maxime Saada va en effet bénéficier d’une décision prise par le tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet dernier. Ce jugement inédit de par son ampleur s’attaque à l’ensemble des intermédiaires techniques dont les pirates se servent pour contourner les restrictions déjà mises en place.
Parmi les mesures fortes annoncées, le verdict oblige notamment les quatre principaux opérateurs français, à savoir Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom, sans compter ceux d’outre-mer, à neutraliser les accès aux contenus payants dans un délai de trois jours au maximum. La décision concerne aussi d’autres passages fréquemment utilisés. Ainsi, les moteurs de recherche Google Search et Microsoft Bing sont priés de déréférencer toutes les adresses signalées. Ces mesures seront applicables jusqu’au 30 mai 2027 pour la Premier League, tandis que la Ligue des Champions y aura droit jusqu’au 5 juin 2027, soit jusqu’au terme de la saison qui va bientôt débuter.

Bientôt un nouveau système

Viendra ensuite le moment de passer dans une nouvelle ère pour la lutte contre le piratage. Au lieu d’attendre les vérifications systématiques de l’Arcom, un processus parfois trop long sachant qu’un match dure généralement 90 minutes, un système automatisé permettra d’ajouter de nouvelles adresses en temps réel pendant les matchs en direct. Les chaînes payantes pourront donc réagir de manière instantanée sans passer par la voie judiciaire. Une révolution très attendue qui risque de frustrer pas mal d’utilisateurs.
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Derniers commentaires

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

125+ des bonus pour arriver à 150M et c'est réglé. Aucun intérêt de conserver Barcola et faire capoter ce transfert alors que son remplaçant a été acheté.

L’OL doit recruter Casseres, c’est un ordre

Ce qui est officiel c'est la piste Magassa celle de Casseres c'est le gars de Winamax qui a lancé la piste non le club.

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

Si ca passe a 125 ou plus avec Ferran et Godts qui arrive (avec un petit Ordenez en prime...) c'est du 5 étoiles Mr Campos quand même notamment ratio vente/achat !!!

OM : Lorenzi a trouvé le latéral parfait en Allemagne, il attend le feu vert

Y en a marre, t'es gentil, mais comme nous avec Textor, on a payé une gestion calamiteuse de plusieurs années. La situation de ton club pourrait être encore plus catastrophique sans Mc Court. l'OM pourrais être dans la même situation que Bordeaux.

EdF : Gilbert Brisbois cherche les problèmes avec Zidane et son staff

Mr brisbois tu le sais plus que quiconque ,que l'expérience dans tous les domaines n'a pas de prix . Et laissez l'affaire des diplômes est le domaine de l'administratif . Occupes toi de débriefer les compositions,le jeu et la tactique dans les matchs de football et tout ira pour le mieux .

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