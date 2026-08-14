Balerdi pour 20 ME, l'OM se prend une énorme claque

Prêt à se séparer de Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille pensait conclure un gros transfert. Mais dans ses discussions avec Bologne, le club phocéen a pu s’apercevoir de la réelle valeur de son défenseur central en difficulté la saison dernière.

Ça bouge enfin à l’Olympique de Marseille . Toujours rien à signaler en ce qui concerne les arrivées officielles. En revanche, des annonces tombent dans le sens des départs. Malgré les volte-faces de Pierre-Emile Hojbjerg et de Nayef Aguerd, qui ont respectivement recalé Newcastle et la Real Sociedad à la dernière minute, Facundo Medina s’est bien envolé vers le Bayer Leverkusen et le gardien Geronimo Rulli s’entraîne désormais dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Et maintenant, à qui le tour ?

Le dégraissage attendu n’étant pas terminé, la direction olympienne espère les départs d’autres cadres. Parmi eux, Leonardo Balerdi (27 ans) fait partie de ceux qui peuvent rapporter gros, du moins dans l’esprit de ses dirigeants. La réalité semble pourtant bien différente et l’Olympique de Marseille a pu s’en apercevoir en discutant avec Bologne. D’après le Corriere della Sera, le club italien s’intéresse au défenseur central sous contrat jusqu’en 2028. Mais les Rossoblu ont immédiatement été refroidis par les 20 millions d’euros réclamés.

Apparemment, l’équipe de l’ancien Marseillais Jonathan Rowe n’estime pas Leonardo Balerdi aussi cher. Il faut croire que la valeur de l’international argentin a chuté ces dernières années. Par le passé, on évoquait des montants bien plus élevés pour l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille, un temps valorisé à 50 millions d’euros par ses supérieurs. A moins d’une offre totalement inattendue, il semble clair que le club phocéen ne peut plus se montrer aussi gourmand. Le manque de constance de son défenseur central et sa nécessité de vendre ne peuvent qu’inciter les courtisans à tenter de bonnes affaires.