Balerdi pour 20 ME, l'OM se prend une énorme claque

Balerdi pour 20 ME, l'OM se prend une énorme claque

OM14 août , 12:00
parEric Bethsy
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Prêt à se séparer de Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille pensait conclure un gros transfert. Mais dans ses discussions avec Bologne, le club phocéen a pu s’apercevoir de la réelle valeur de son défenseur central en difficulté la saison dernière.
Ça bouge enfin à l’Olympique de Marseille. Toujours rien à signaler en ce qui concerne les arrivées officielles. En revanche, des annonces tombent dans le sens des départs. Malgré les volte-faces de Pierre-Emile Hojbjerg et de Nayef Aguerd, qui ont respectivement recalé Newcastle et la Real Sociedad à la dernière minute, Facundo Medina s’est bien envolé vers le Bayer Leverkusen et le gardien Geronimo Rulli s’entraîne désormais dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Et maintenant, à qui le tour ?

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Le dégraissage attendu n’étant pas terminé, la direction olympienne espère les départs d’autres cadres. Parmi eux, Leonardo Balerdi (27 ans) fait partie de ceux qui peuvent rapporter gros, du moins dans l’esprit de ses dirigeants. La réalité semble pourtant bien différente et l’Olympique de Marseille a pu s’en apercevoir en discutant avec Bologne. D’après le Corriere della Sera, le club italien s’intéresse au défenseur central sous contrat jusqu’en 2028. Mais les Rossoblu ont immédiatement été refroidis par les 20 millions d’euros réclamés.
Apparemment, l’équipe de l’ancien Marseillais Jonathan Rowe n’estime pas Leonardo Balerdi aussi cher. Il faut croire que la valeur de l’international argentin a chuté ces dernières années. Par le passé, on évoquait des montants bien plus élevés pour l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille, un temps valorisé à 50 millions d’euros par ses supérieurs. A moins d’une offre totalement inattendue, il semble clair que le club phocéen ne peut plus se montrer aussi gourmand. Le manque de constance de son défenseur central et sa nécessité de vendre ne peuvent qu’inciter les courtisans à tenter de bonnes affaires.
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Derniers commentaires

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

125+ des bonus pour arriver à 150M et c'est réglé. Aucun intérêt de conserver Barcola et faire capoter ce transfert alors que son remplaçant a été acheté.

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Ce qui est officiel c'est la piste Magassa celle de Casseres c'est le gars de Winamax qui a lancé la piste non le club.

PSG : Liverpool monte à 125 ME, ça sent le départ pour Barcola

Si ca passe a 125 ou plus avec Ferran et Godts qui arrive (avec un petit Ordenez en prime...) c'est du 5 étoiles Mr Campos quand même notamment ratio vente/achat !!!

OM : Lorenzi a trouvé le latéral parfait en Allemagne, il attend le feu vert

Y en a marre, t'es gentil, mais comme nous avec Textor, on a payé une gestion calamiteuse de plusieurs années. La situation de ton club pourrait être encore plus catastrophique sans Mc Court. l'OM pourrais être dans la même situation que Bordeaux.

EdF : Gilbert Brisbois cherche les problèmes avec Zidane et son staff

Mr brisbois tu le sais plus que quiconque ,que l'expérience dans tous les domaines n'a pas de prix . Et laissez l'affaire des diplômes est le domaine de l'administratif . Occupes toi de débriefer les compositions,le jeu et la tactique dans les matchs de football et tout ira pour le mieux .

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