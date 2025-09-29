Le PSG a trouvé la doublure d’Hakimi au Portugal

Le PSG a conscience des limites de son effectif et va recruter en janvier prochain. Le poste de latéral droit est notamment ciblé pour faire souffler Achraf Hakimi. Luis Campos creuse une piste séduisante au Portugal.

Très discret sur le marché des transferts l’été dernier, le Paris Saint-Germain est en train de payer sa décision de ne pas recruter plus massivement. Le club de la capitale s’était contenté de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Désireux de ne pas trop chambouler un effectif qui avait tout gagné, Luis Enrique regrette sans doute sa décision au vu de l’avalanche de blessures subie ces dernières semaines. Le PSG souhaite réparer tout cela en janvier et compte faire venir au moins trois joueurs cet hiver.

Parmi eux, un latéral droit dont la mission sera de faire souffler Achraf Hakimi afin d’éviter à l’international marocain une grosse blessure à l’avenir. Selon les informations du compte PSG Inside Actu, un profil a retenu l’attention de Luis Campos et de Luis Enrique. Il s’agit de celui de Martim Fernandes, latéral droit de 19 ans sous contrat avec le FC Porto jusqu’en juin 2030. « Martim Fernandes (FC Porto) intéresse le PSG pour renforcer le poste de latéral droit et suppléer Achraf Hakimi. Paris, conscient de la nécessité de recruter cet hiver, veut cibler un joueur par ligne. D’autres noms en défense figurent également sur la short-list » a publié sur X le compte insider.

Une information rassurante pour les supporters parisiens, qui réclamaient dès cet été des recrues pour doubler les postes de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi. Cela n’a finalement pas été le cas, le PSG se jugeant suffisamment armé avec Lucas Hernandez à gauche et avec Warren Zaïre-Emery à droite pour jouer les doublures. Deux mois plus tard et alors que les joueurs se blessent les uns après les autres au PSG, la direction sportive a changé d’avis. Reste à voir si Porto, qui joue le titre cette saison au Portugal mais aussi en Europa League, sera ouvert à un potentiel départ de son latéral droit de 19 ans en janvier prochain.