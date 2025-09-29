ICONSPORT_266526_0105
Martim Fernandes

Le PSG a trouvé la doublure d’Hakimi au Portugal

PSG29 sept. , 9:20
parCorentin Facy
0
Le PSG a conscience des limites de son effectif et va recruter en janvier prochain. Le poste de latéral droit est notamment ciblé pour faire souffler Achraf Hakimi. Luis Campos creuse une piste séduisante au Portugal.
Très discret sur le marché des transferts l’été dernier, le Paris Saint-Germain est en train de payer sa décision de ne pas recruter plus massivement. Le club de la capitale s’était contenté de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Désireux de ne pas trop chambouler un effectif qui avait tout gagné, Luis Enrique regrette sans doute sa décision au vu de l’avalanche de blessures subie ces dernières semaines. Le PSG souhaite réparer tout cela en janvier et compte faire venir au moins trois joueurs cet hiver.
Parmi eux, un latéral droit dont la mission sera de faire souffler Achraf Hakimi afin d’éviter à l’international marocain une grosse blessure à l’avenir. Selon les informations du compte PSG Inside Actu, un profil a retenu l’attention de Luis Campos et de Luis Enrique. Il s’agit de celui de Martim Fernandes, latéral droit de 19 ans sous contrat avec le FC Porto jusqu’en juin 2030. « Martim Fernandes (FC Porto) intéresse le PSG pour renforcer le poste de latéral droit et suppléer Achraf Hakimi. Paris, conscient de la nécessité de recruter cet hiver, veut cibler un joueur par ligne. D’autres noms en défense figurent également sur la short-list » a publié sur X le compte insider.

Lire aussi

« Ni aujourd'hui, ni demain », Paris prend le Qatar à la gorge« Ni aujourd'hui, ni demain », Paris prend le Qatar à la gorge
Le PSG humilié comme jamais, elle ne digère pasLe PSG humilié comme jamais, elle ne digère pas
Une information rassurante pour les supporters parisiens, qui réclamaient dès cet été des recrues pour doubler les postes de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi. Cela n’a finalement pas été le cas, le PSG se jugeant suffisamment armé avec Lucas Hernandez à gauche et avec Warren Zaïre-Emery à droite pour jouer les doublures. Deux mois plus tard et alors que les joueurs se blessent les uns après les autres au PSG, la direction sportive a changé d’avis. Reste à voir si Porto, qui joue le titre cette saison au Portugal mais aussi en Europa League, sera ouvert à un potentiel départ de son latéral droit de 19 ans en janvier prochain.
0
Derniers commentaires

L'OL a signé le coup le plus énorme du mercato

Entre lui, Morton, Karabec, même Sulc (qui n'a pas encore tout donné je pense), le jeune moreira très prometteur, la cellule a très très bien bossé

« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

dit il mdr la regle n'existe plus mais compare pas une main coller au corps et une main au dessus de la tete comme c'etait le cas avec rabiot

« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

effectivement c'est la position du corps qui compte et la bras coller et en plus il revienne a la faute d'avant

« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

si il prend rouge la ben a chaque match ya rouge sur le joueur qui le tacle cqfd

Le PSG humilié comme jamais, elle ne digère pas

Il faut reconnaitre que dans le foot féminin les lyonnaises sont vraiment top

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

