« Ni aujourd'hui, ni demain », Paris prend le Qatar à la gorge

PSG28 sept. , 17:30
parNathan Hanini
Le Paris Saint-Germain cherche depuis plusieurs mois une nouvelle enceinte. Le Parc des Princes est jugé trop petit. Le club de la capitale se tourne donc vers le secteur de Poissy pour la construction d’un nouveau stade. Mais certains politiciens veulent tenter de convaincre Nasser al-Khelaïfi de rester au Parc.
Ce mardi, le Paris Saint-Germain a fait un premier pas vers son nouveau projet du côté de Poissy. Le club de la capitale a nommé un premier comité de pilotage local pour le nouveau stade. Après des longues discussions avec la Mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, le PSG s’est tourné vers une autre possibilité. Le vainqueur de la Ligue des champions veut construire et surtout posséder son propre stade. Mais alors que les campagnes municipales sont lancées depuis quelques semaines, le sujet du Parc des Princes revient sur la table. Certains candidats placent ce sujet au centre des préoccupations.
Ce que l’on souhaite, c’est de ne plus dialoguer avec le PSG par presse interposée. Le reste, c'est de l’entre-deux et je ne veux pas faire de commentaires par presse interposée. Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes
- Emmanuel Grégoire candidat à la mairie de Paris concernant le sujet du Parc

Le PSG et le Parc des Princes

Ancien adjoint d’Anne Hildalgo et candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire a évoqué le sujet du stade du Paris Saint-Germain ce dimanche. Dans le JDD, le candidat PS explique qu’il ne visualise pas le PSG autre part qu’au Parc des Princes. « Le PSG à Poissy ? Ça n’existe pas, ni aujourd’hui ni demain, » a-t-il expliqué. Une déclaration claire pour Emmanuel Grégoire qui veut relancer les discussions avec Nasser al-Khelaïfi. Le sujet est loin d’être réglé, mais la volonté du PSG est claire. Le champion de France en titre veut posséder son propre stade. Initialement, le vainqueur de la Ligue des champions a voulu racheter le Parc pour y faire des travaux. En l’état actuel des choses, l’enceinte est considérée comme trop petite pour les ambitions du club et la Mairie de la capitale français ne veut pas céder totalement son bien. Poissy reste tout de même une alternative crédible pour accueillir la future maison du club, quoi qu'en dise le candidat du Parti Socialiste. 
