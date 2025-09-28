« Ni aujourd'hui, ni demain », Paris prend le Qatar à la gorge

Ce que l’on souhaite, c’est de ne plus dialoguer avec le PSG par presse interposée. Le reste, c'est de l’entre-deux et je ne veux pas faire de commentaires par presse interposée. Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes- Emmanuel Grégoire candidat à la mairie de Paris concernant le sujet du Parc
Lille depuis le départ de David et zhegrova c'est plus trop ca
Haaaa ça delasse 🥱🥰😘
ca depend surtout du club ou tu joues .... la tout etait bon pour morton a lyon .. il manquait un recuperateur et on avait pas de budget .. Sans jouer peut etre personne ne sait qu'il est aussi bon ... Le milieu de liverpool c'est pas le milieu de fulham ...
Lille aurait mérité son nul ... Maitland s'est fait mangé sur chaque débordement... Niakhate très solide face à Giroud, bravo à lui ! Mais il manque clairement un pur 9 dans cette équipe ! J'ai trouvé Merah en deçà ... Mais quelle solidité, bravo à cette jeune équipe
Il faut tenir toute la saison,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading
🚨 "𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗙𝗢 ! 𝗜𝗡𝗢𝗨𝗕𝗟𝗜𝗔𝗕𝗟𝗘 !!!!! ❤️💙❤️💙" Luis Enrique 🇪🇸 remercie les supporters du PSG après le magnifique tifo en son honneur hier au Parc des Princes. 🤩 📲 IG