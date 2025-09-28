Le PSG humilié comme jamais, elle ne digère pas

Ce samedi soir en D1 Arkema, l'OL a pulvérisé le PSG sur le score de 6 buts à 1. Sakina Karchaoui a honte de la prestation francilienne.

Le choc de D1 Arkema entre l'OL et le PSG a tourné court ce samedi soir. Les Fenottes n'ont fait qu'une bouchée de Franciliennes beaucoup trop justes pour espérer quelque chose. Résultat final : 6 buts à 1 et des valises pleines pour les femmes de Paulo Cesar. Du changement est vivement attendu au PSG, qui n'y arrive pas en ce début de saison. S'il y a bien une joueuse qui se sent honteuse de la prestation du Paris Saint-Germain à Lyon, c'est Sakina Karchaoui. La latérale gauche de 29 ans a même parlé de faute professionnelle de la part de son équipe.

Une claque qui fait mal mais...

Au micro de Canal+, Karchaoui a notamment indiqué après la débâcle face à l'OL : « C'est une faute professionnelle. On n’a pas le droit de reprendre ainsi en deuxième période et d’encaisser trois buts en quelques minutes. Je suis une compétitrice et se prendre ça dans les dents, ça fait mal. Le collectif n’a pas été bon. Il y a la volonté de toutes les filles de prendre la parole dans le vestiaire ».

S'il y avait logiquement de l'abattement du côté des Parisiennes, Paulo Cesar veut néanmoins retenir le positif et se veut même confiant pour la suite de la saison de ses joueuses : « Même avec nos armes, on a produit des choses positives. Je garde la tête haute. On va rebondir. C’est la troisième journée, il faut analyser, travailler et avancer. Je suis très confiant pour la suite. Je suis réaliste et conscient que la défaite est lourde mais on va continuer à travailler. Je suis toujours fier de mes joueuses, on va analyser ce qui a été bien fait et moins bien fait, puis avancer et aller de l’avant car on ne peut pas rester dans le passé ».

Lors de la prochaine journée de D1 Arkema, le PSG accueillera Dijon. Plus le droit à l'erreur pour des Parisiennes actuellement 7es du championnat après 3 journées disputées. Un classement bien loin des ambitions du club de la capitale.