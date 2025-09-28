ICONSPORT_272079_0227
Karchaoui

Le PSG humilié comme jamais, elle ne digère pas

PSG28 sept. , 19:30
parHadrien Rivayrand
1
Ce samedi soir en D1 Arkema, l'OL a pulvérisé le PSG sur le score de 6 buts à 1. Sakina Karchaoui a honte de la prestation francilienne. 
Le choc de D1 Arkema entre l'OL et le PSG a tourné court ce samedi soir. Les Fenottes n'ont fait qu'une bouchée de Franciliennes beaucoup trop justes pour espérer quelque chose. Résultat final : 6 buts à 1 et des valises pleines pour les femmes de Paulo Cesar. Du changement est vivement attendu au PSG, qui n'y arrive pas en ce début de saison. S'il y a bien une joueuse qui se sent honteuse de la prestation du Paris Saint-Germain à Lyon, c'est Sakina Karchaoui. La latérale gauche de 29 ans a même parlé de faute professionnelle de la part de son équipe. 

Une claque qui fait mal mais... 

Au micro de Canal+, Karchaoui a notamment indiqué après la débâcle face à l'OL : « C'est une faute professionnelle. On n’a pas le droit de reprendre ainsi en deuxième période et d’encaisser trois buts en quelques minutes. Je suis une compétitrice et se prendre ça dans les dents, ça fait mal. Le collectif n’a pas été bon. Il y a la volonté de toutes les filles de prendre la parole dans le vestiaire ».
S'il y avait logiquement de l'abattement du côté des Parisiennes, Paulo Cesar veut néanmoins retenir le positif et se veut même confiant pour la suite de la saison de ses joueuses : « Même avec nos armes, on a produit des choses positives. Je garde la tête haute. On va rebondir. C’est la troisième journée, il faut analyser, travailler et avancer. Je suis très confiant pour la suite. Je suis réaliste et conscient que la défaite est lourde mais on va continuer à travailler. Je suis toujours fier de mes joueuses, on va analyser ce qui a été bien fait et moins bien fait, puis avancer et aller de l’avant car on ne peut pas rester dans le passé »

Lire aussi

PSG : 160 millions d'euros de perdus, les supporters scandalisésPSG : 160 millions d'euros de perdus, les supporters scandalisés
Lors de la prochaine journée de D1 Arkema, le PSG accueillera Dijon. Plus le droit à l'erreur pour des Parisiennes actuellement 7es du championnat après 3 journées disputées. Un classement bien loin des ambitions du club de la capitale. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271222_0110
Premier League

« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs

Milan
Serie A

Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Lens Rennes Blas Thauvin
Ligue 1

L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11

Fil Info

23:00
« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs
22:44
Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:40
L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11
22:30
Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien
22:00
Atlético-Real : Griezmann savoure sa revanche sur Mbappé
21:40
UEFA : Israël exclu, c’est une question de jours
21:20
Le PSG envoie Dembélé au Qatar
21:00
OM : Il coûte des millions, Riolo en a marre d'attendre

Derniers commentaires

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣🤣

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Rires d'accord, tu es trop ivre. Je clos l'échange pour ce soir, repose toi.

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading