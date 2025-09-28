Le PSG envoie Dembélé au Qatar





Toujours blessé depuis la trêve internationale de septembre, Ousmane Dembélé ne reviendra pas tout de suite avec le PSG . S’il a annoncé en marge de son passage au Parc des Princes ce samedi pour présenter son Ballon d’Or qu’il allait bientôt être de retour, il va devoir tout de même se rendre au Qatar pour continuer de se soigner. Partenaire du club de la capitale, la clinique Aspetar va accueillir l’ailier français pendant toute la semaine.

Une façon d’aider Dembélé à se soigner et parfaire sa rééducation pour revenir au PSG la semaine prochaine avec le but d’être disponible après la trêve du mois d’octobre. « Dans le cadre de son processus de rééducation, Ousmane Dembélé se rendra à ASPETAR, à Doha, cette semaine », a fait savoir le PSG ce dimanche soir.