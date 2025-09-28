ICONSPORT_272084_0314

Le PSG envoie Dembélé au Qatar

PSG28 sept. , 21:20
parGuillaume Conte
0

Toujours blessé depuis la trêve internationale de septembre, Ousmane Dembélé ne reviendra pas tout de suite avec le PSG. S’il a annoncé en marge de son passage au Parc des Princes ce samedi pour présenter son Ballon d’Or qu’il allait bientôt être de retour, il va devoir tout de même se rendre au Qatar pour continuer de se soigner. Partenaire du club de la capitale, la clinique Aspetar va accueillir l’ailier français pendant toute la semaine.
Une façon d’aider Dembélé à se soigner et parfaire sa rééducation pour revenir au PSG la semaine prochaine avec le but d’être disponible après la trêve du mois d’octobre. «  Dans le cadre de son processus de rééducation, Ousmane Dembélé se rendra à ASPETAR, à Doha, cette semaine », a fait savoir le PSG ce dimanche soir. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271222_0110
Premier League

« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs

Milan
Serie A

Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Lens Rennes Blas Thauvin
Ligue 1

L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11

Fil Info

23:00
« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs
22:44
Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:40
L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11
22:30
Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien
22:00
Atlético-Real : Griezmann savoure sa revanche sur Mbappé
21:40
UEFA : Israël exclu, c’est une question de jours
21:00
OM : Il coûte des millions, Riolo en a marre d'attendre
20:30
« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

Derniers commentaires

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣🤣

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Rires d'accord, tu es trop ivre. Je clos l'échange pour ce soir, repose toi.

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading