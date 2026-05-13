Le PSG a contacté Federico Valverde ce week-end

Actuellement à l'arrêt suite à un incident avec Aurélien Tchouameni, Federico Valverde devrait quitter le Real Madrid durant le prochain mercato. Le PSG est cité comme l'un des favoris pour s'offrir l'international uruguayen.

El Chiringuito a précisé que le Paris Saint-Germain était déjà entré dans ce dossier. « Le PSG a pris contact avec l'entourage de Valverde. Cela ne veut pas dire que le joueur souhaite partir ni que le Real Madrid lui ait communiqué quoi que ce soit à ce sujet », a précisé Marcos Benito, journaliste pour l'émission vedette en Espagne. Dix ans après avoir rejoint le centre de formation du Real Madrid, Federico Valverde semble de plus en plus proche d'un départ lors du prochain marché estival des transferts. Objet de nombreuses rumeurs au sein du vestiaire madrilène, et vedette d' un récent clash avec Aurélien Tchouaméni , qui s'est terminé à l'hôpital, le milieu de terrain de 27 ans serait disposé à partir de Madrid. Eta précisé que le Paris Saint-Germain était déjà entré dans ce dossier. «», a précisé Marcos Benito, journaliste pour l'émission vedette en Espagne.

Ces dernières heures, et plus précisément ce week-end, une équipe très puissante d'Europe, on pourrait même dire que c'est la meilleure équipe qui existe actuellement, c’est le Paris Saint-Germain, s'est mise en contact avec l'entourage du joueur pour voir dans quelle situation il se trouve. Quelle serait la faisabilité de pouvoir le recruter cet été », a précisé le journaliste espagnol avant d’en dire plus sur le dossier Federico Valverde. Si le dossier Federico Valverde n'est pas du tout aussi avancé que celui qui envoie Julian Alvarez au PSG , le média espagnol affirme que le Paris Saint-Germain devra débourser entre 80 et 100 millions d'euros. «», a précisé le journaliste espagnol avant d’en dire plus sur le dossier Federico Valverde.

Le PSG a contacté l'entourage de Valverde

« Je ne veux pas dire que Fede Valverde veuille quitter le Real Madrid, ni que le Real Madrid lui ait communiqué quoi que ce soit. Mais le PSG a fait un pas vers lui. Ils ont voulu savoir ce qui s'est passé lors de son altercation et faire comprendre que si à un moment donné il souhaite quitter le Real Madrid, le Paris Saint-Germain lui ouvre les portes du club. Fede Valverde a donc une porte de sortie. Le PSG s'est intéressé à lui par l'intermédiaire de Luis Campos, le directeur sportif, qui a déjà contacté son entourage. S'il y a un conflit avec le reste du vestiaire ou si sa situation se dégrade, le PSG est là », explique Marcos Benito.