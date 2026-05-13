« Il est déjà transféré au PSG » : La piste Julian Alvarez confirmée

Le nom de Julian Alvarez est de plus en plus souvent évoqué du côté du PSG. En Espagne, on est convaincu que le joueur argentin de l'Atlético de Madrid va signer à Paris.

A 26 ans, Julian Alvarez pourrait donner un nouvel élan à sa carrière deux ans seulement après avoir quitté Manchester City pour l'Atlético de Madrid. Même s'il est lié jusqu'en 2030 avec les Colchoneros, l'attaquant argentin est de plus en plus souvent cité comme une des priorités du prochain mercato du Paris Saint-Germain, Luis Enrique et Luis Campos étant fans du joueur. En Espagne, la possibilité de voir Julian Alvarez rejoindre les champions d'Europe est clairement évoquée, et pour certains journalistes et consultants, l'affaire est même déjà entendue. Au micro de la Cadena Cope, José Antonio Martín Otín, ancien joueur et désormais agent de footballeurs, a directement abordé le sujet en affirmant que la venue de Julian Alvarez à Paris était actée.

Julian Alvarez au PSG, il n'a aucun doute

« Julian Alvarez est déjà transféré au PSG, c'est vraiment l'impression que j'ai (...) C’est un joueur qui ne déçoit jamais dans les matchs importants, mais son aventure à l'Atlético de Madrid est terminée », a lancé le consultant de la Cadena Cope. Selon lui, le club de Diego Simeone pourrait demander une très forte somme dans cette opération avec le Paris Saint-Germain, l'hypothèse de la venue de Kang-In Lee et de Gonçalo Ramos étant évoquée par nos confrères espagnols dans un possible deal entre les deux clubs.

Madrid et Paris négocient déjà

Tout cela va dans le sens des informations d'El Chiringuito qui affirmait quelques heures avant que le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid négociaient déjà pour le transfert de Julian Alvarez pour un montant qui pourrait dépasser les 150 millions d'euros. En France, L'Equipe et Le Parisien confirment que Luis Campos travaille sur le dossier Julian Alvarez, mais ils ne vont pas aussi loin concernant la signature déjà acquise de l'attaquant argentin au PSG.