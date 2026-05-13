Le PSG pense très fort à Julian Alvarez
Julian Alvarez se rapproche du PSG

« Il est déjà transféré au PSG » : La piste Julian Alvarez confirmée

PSG13 mai , 8:40
parClaude Dautel
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Le nom de Julian Alvarez est de plus en plus souvent évoqué du côté du PSG. En Espagne, on est convaincu que le joueur argentin de l'Atlético de Madrid va signer à Paris.
A 26 ans, Julian Alvarez pourrait donner un nouvel élan à sa carrière deux ans seulement après avoir quitté Manchester City pour l'Atlético de Madrid. Même s'il est lié jusqu'en 2030 avec les Colchoneros, l'attaquant argentin est de plus en plus souvent cité comme une des priorités du prochain mercato du Paris Saint-Germain, Luis Enrique et Luis Campos étant fans du joueur. En Espagne, la possibilité de voir Julian Alvarez rejoindre les champions d'Europe est clairement évoquée, et pour certains journalistes et consultants, l'affaire est même déjà entendue. Au micro de la Cadena Cope, José Antonio Martín Otín, ancien joueur et désormais agent de footballeurs, a directement abordé le sujet en affirmant que la venue de Julian Alvarez à Paris était actée.

Julian Alvarez au PSG, il n'a aucun doute

« Julian Alvarez est déjà transféré au PSG, c'est vraiment l'impression que j'ai (...) C’est un joueur qui ne déçoit jamais dans les matchs importants, mais son aventure à l'Atlético de Madrid est terminée », a lancé le consultant de la Cadena Cope. Selon lui, le club de Diego Simeone pourrait demander une très forte somme dans cette opération avec le Paris Saint-Germain, l'hypothèse de la venue de Kang-In Lee et de Gonçalo Ramos étant évoquée par nos confrères espagnols dans un possible deal entre les deux clubs.

Madrid et Paris négocient déjà

Tout cela va dans le sens des informations d'El Chiringuito qui affirmait quelques heures avant que le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid négociaient déjà pour le transfert de Julian Alvarez pour un montant qui pourrait dépasser les 150 millions d'euros. En France, L'Equipe et Le Parisien confirment que Luis Campos travaille sur le dossier Julian Alvarez, mais ils ne vont pas aussi loin concernant la signature déjà acquise de l'attaquant argentin au PSG.
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Derniers commentaires

OL : Textor annonce un accord et son départ de Lyon

Il y a des mecs comme ça , dans la m....de jusqu'au cou , ils continuent à chanter .

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

Je te laisse avec tes marseillais qui sont complétement différents de ceux que je côtoie. Et différents des autres marseillais qui viennent sur ce site. Et de ceux qu'ils côtoient eux-même. En fait tu es le seul qui côtoie les neuneus des réseaux sociaux.... Mais ça ne change rien à ton commentaire premier qui voulait nous rabaisser en nous donnant des objectifs de club de milieu de tableau. Juste choisis ton personnage. Sois tu es un troll sois tu veux parler sérieusement.

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Leogets on a pas besoin de tes conseils, t'y connais walou mon grand !! walouh Hier encore, tu disais que la 4eme place ne voulait pas forcement dire barrages .... Tut'es encore planté... COMME D'HAB!!

OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine

Cet individu n'a aucun scoop , il jette des "boules puantes " en espérant éclaboussés les autres . Il fait plus de mal que de bien au foot coupez -lui le micro ...

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Tu penses qu un club Fr quelqu il soit aurait refusé de jouer la CDM des clubs ? Gagner financierement l equivalent du pots de LDC en a peine un mois , tu crois que l OL aurait dit non ? Et pyis on parle d une competition FIFA, depuis quand un club peut refuser de jouer une competition ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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