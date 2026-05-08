Real Madrid : Valverde dit tout sur la bagarre avec Tchouaméni

Le Real Madrid cristallise les débats depuis ce jeudi à quelques jours du Clasico. Une brouille entre le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde est au centre de l'attention. L’Uruguayen a pris la parole en démentant toute bagarre entre les deux.

Crise majeure au Real Madrid en cette fin de saison ! Alors que l’exercice 2025-2026 touche à sa fin, le club de la capitale espagnole ne finit plus de s’enfoncer. Avec une nouvelle saison sans titre majeur, les Merengue sont au bord de l’implosion. Les tensions en interne s’accentuent depuis plusieurs mois. Depuis la nomination de Xabi Alonso, l’effectif est morcelé en petit groupe et les fractures sont connues de tous. Le Basque, alors à quatre points du FC Barcelone en Liga , a été licencié, mais la nomination d’Alvaro Arbeloa a plongé le club dans la crise.

Valverde dément la bagarre

Les egos ressortent et les critiques fusent de toutes parts. Cette semaine en préparation du Clasico, Federico Valverde et Aurélien Tchouameni ont eu une brouille à deux reprises. Ce jeudi, l’Uruguayen a fini à l’hôpital. La faute à une bagarre entre les deux hommes selon le média Marca. Le capitaine des Merenguesa fini par communiquer en démentant toute altercation physique entre les deux hommes.

« Dans un vestiaire normal, ces choses peuvent arriver et se règlent entre nous sans que ça ne s'ébruite. Manifestement, il y a ici quelqu'un derrière qui va vite colporter l'histoire, et avec une saison sans titre où le Madrid est toujours dans le viseur, tout prend des proportions démesurées, » écrit Valverde dans un premier temps avant de poursuivre : « À aucun moment mon coéquipier ne m'a frappé, et moi non plus. Je comprends que pour vous, il soit plus facile de croire qu'on s'est tapé dessus ou que c'était intentionnel, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. » Forfait pour le Clasico ce week-end, Valverde souffre d’un traumatisme crânien. Le Real Madrid a communiqué dans la soirée et explique avoir ouvert une procédure.