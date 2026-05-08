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Real Madrid : Valverde dit tout sur la bagarre avec Tchouaméni

Liga08 mai , 9:00
parNathan Hanini
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Le Real Madrid cristallise les débats depuis ce jeudi à quelques jours du Clasico. Une brouille entre le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde est au centre de l'attention. L’Uruguayen a pris la parole en démentant toute bagarre entre les deux.
Crise majeure au Real Madrid en cette fin de saison ! Alors que l’exercice 2025-2026 touche à sa fin, le club de la capitale espagnole ne finit plus de s’enfoncer. Avec une nouvelle saison sans titre majeur, les Merengue sont au bord de l’implosion. Les tensions en interne s’accentuent depuis plusieurs mois. Depuis la nomination de Xabi Alonso, l’effectif est morcelé en petit groupe et les fractures sont connues de tous. Le Basque, alors à quatre points du FC Barcelone en Liga, a été licencié, mais la nomination d’Alvaro Arbeloa a plongé le club dans la crise.

Valverde dément la bagarre

Les egos ressortent et les critiques fusent de toutes parts. Cette semaine en préparation du Clasico, Federico Valverde et Aurélien Tchouameni ont eu une brouille à deux reprises. Ce jeudi, l’Uruguayen a fini à l’hôpital. La faute à une bagarre entre les deux hommes selon le média Marca. Le capitaine des Merenguesa fini par communiquer en démentant toute altercation physique entre les deux hommes.
« Dans un vestiaire normal, ces choses peuvent arriver et se règlent entre nous sans que ça ne s'ébruite. Manifestement, il y a ici quelqu'un derrière qui va vite colporter l'histoire, et avec une saison sans titre où le Madrid est toujours dans le viseur, tout prend des proportions démesurées, » écrit Valverde dans un premier temps avant de poursuivre : « À aucun moment mon coéquipier ne m'a frappé, et moi non plus. Je comprends que pour vous, il soit plus facile de croire qu'on s'est tapé dessus ou que c'était intentionnel, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. » Forfait pour le Clasico ce week-end, Valverde souffre d’un traumatisme crânien. Le Real Madrid a communiqué dans la soirée et explique avoir ouvert une procédure.

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Si tu annonces qu il y a déjà eu du penalty sifflé sur une main après le dégagement d un joueur de son équipe sur un de ses coéquipiers, je suis prêt à le regarder, dis moi. Et quand bien même l’arbitrage aurait été mauvais, le Bayern a tout de même eu 180mn pour soi-disant écraser Paris à l aller puis au retour chez eux, y a juste rien eu, Paris a mérité de passer loyalement, faut arreter ton complotisme, on a compris que tu détestais le PSG, dis juste ça, t as le droit mais viens pas parler de trucage, les mauvais arbitrages, c est arrivé plein de fois en défaveur de Paris comme contre MU, le Real ou le barca.

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J'étais contre au début mais à force je pense qu'il nous faut voir pour prendre un mec qui fera la même chose à droite que ce que fait Kvara à gauche. Là tout les ailiers sont en vrai des joueurs de couloir gauche qui préfère repiquer pour frapper pied droit comme Kvara, Doué et BB. Il nous faut un spécialiste à droite.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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